Wołodymyr Zełenski potwierdził, że w operacji w pobliżu Bengazi wykorzystano siedem ukraińskich dronów morskich przetransportowanych na miejsce przez jednostkę-matkę.

– Pomimo wszystkich prób przeciwdziałania ze strony wroga rosyjska korweta „Merkury” została zatopiona – napisał prezydent Ukrainy.

Według SBU wraz z okrętem zniszczono również śmigłowiec Ka-27. Drugim celem był MV „Angara”, wykorzystywany – według strony ukraińskiej – do przewozu uzbrojenia. Rosja nie przedstawiła dotąd własnego pełnego bilansu strat.

Uderzenie w rosyjską logistykę od Bałtyku po Afrykę

Znaczenie ataku nie ogranicza się do utraty jednego okrętu. Libya stała się w ostatnich latach jednym z najważniejszych centrów rosyjskiej obecności wojskowej w Afryce. European Council on Foreign Relations wskazuje, że bazy w Tobruku, Bengazi, Al-Jufra i innych miejscach tworzą zaplecze do przerzutu żołnierzy i sprzętu do Mali, Nigru, Burkina Faso i Republiki Środkowoafrykańskiej.

Szwedzki instytut FOI ocenia, że rosyjski Korpus Afrykański przejął znaczną część dawnej infrastruktury logistycznej Grupy Wagnera, a Libia stała się jego najważniejszym węzłem transportowym na kontynencie.

To właśnie dlatego atak na rosyjskie jednostki w Bengazi ma znaczenie większe niż sama strata sprzętu. Uderza w cały system przerzutu uzbrojenia i wojsk między Rosją, Morzem Śródziemnym i Sahelem.

Podobny mechanizm widać na Bałtyku. 21 listopada drony zaatakowały rosyjski statek „Sparta II” w Zatoce Fińskiej. Jednostka jest objęta amerykańskimi i ukraińskimi sankcjami i była wykorzystywana do obsługi rosyjskiej logistyki wojskowej. Fińskie siły zbrojne oceniły, że za atakiem najprawdopodobniej stała Ukraina, choć Kijów oficjalnie nie potwierdził udziału w tej operacji.

OSW zwraca uwagę, że około połowa rosyjskiego morskiego eksportu ropy i produktów naftowych przechodzi właśnie przez Bałtyk, a znaczną część przewozów realizuje „flota cieni”. W rosyjskim systemie finansowania wojny Bałtyk pozostaje więc jednym z najważniejszych szlaków gospodarczych i logistycznych.

Zbigniew Parafianowicz ocenia, że Ukraina wykorzystuje stosunkowo niewielkie siły do osiągania rezultatów o znacznie większym znaczeniu politycznym i strategicznym.

– Za pomocą niewielkich sił i bezzałogowców Ukraińcy realizują wielkie cele – podkreśla.

Bałtyk staje się coraz bardziej niebezpiecznym teatrem wojny

W tym samym czasie pojawiły się doniesienia o aktywności rosyjskiej obrony przeciwlotniczej w rejonie Bałtyjska, gdzie znajduje się główna baza Floty Bałtyckiej. Informacje o skutecznym ataku na samą bazę pozostają jednak niepotwierdzone.

Rosyjskie źródła sugerowały, że drony mogły nadlecieć od strony Litwy. Wilno zdecydowanie temu zaprzeczyło.

– Republika Litewska nigdy nie zezwoliła na wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków na cele na terytorium Federacji Rosyjskiej – oświadczył minister spraw zagranicznych Kęstutis Budrys.

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda stwierdził później, że można „ze stuprocentową pewnością” powiedzieć, iż żaden dron nie wystartował z terytorium Litwy.

Bartosz Chmielewski z Ośrodka Studiów Wschodnich ostrzegał, że rosyjskie doniesienia o rzekomym wykorzystaniu litewskiego terytorium należy traktować jako potencjalną próbę prowokacji i budowania narracji o zaangażowaniu państw NATO.

Rozszerzenie działań na Bałtyk i Morze Śródziemne oznacza dla Rosji nowy problem strategiczny. Dotychczas Moskwa mogła uważać znaczną część swoich morskich szlaków logistycznych poza Morzem Czarnym za stosunkowo bezpieczne. Operacje z ostatnich dni pokazują, że to założenie przestaje być aktualne.