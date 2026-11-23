– Rada uważa, że Jensen jest właściwą osobą do kierowania Nvidią, a jego powrót leży w najlepszym interesie naszych akcjonariuszy, pracowników, partnerów i klientów – oświadczył przewodniczący rady Harvey C. Jones.

Huang zrezygnował 12 listopada ze stanowiska prezesa, dyrektora generalnego i członka rady. Tymczasowo zastąpiła go wieloletnia dyrektor finansowa Colette Kress. Rezygnacja nastąpiła w atmosferze doniesień dotyczących życia prywatnego Huanga oraz podejrzeń amerykańskich służb, że jedna z kobiet, z którymi miał utrzymywać relację, mogła być powiązana z chińskim wywiadem. Pekin zaprzeczał tym zarzutom.

Nvidia podkreśla, że niezależne dochodzenie dotyczące ewentualnej próby działania obcego wywiadu wobec Huanga będzie kontynuowane. Jednocześnie rada poinformowała, że otrzymała opinie wysokich rangą przedstawicieli administracji USA i na tej podstawie uznała, iż powrót założyciela firmy nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

Do ponownego zatrudnienia Huanga otwarcie wzywał Donald Trump.

– Mam nadzieję, że rada Nvidii ponownie zatrudni Jensena Huanga. Byłoby to najlepsze rozwiązanie dla firmy, a także dla USA – napisał amerykański prezydent na Truth Social.

Po decyzji spółki Trump ponownie zapewnił, że rząd USA nie ma powodów, by uważać powrót Huanga za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Sam Huang oświadczył:

– Jestem zaszczycony możliwością powrotu do Nvidii i kierowania jedną z najważniejszych firm technologicznych świata na początku nowej rewolucji przemysłowej.

Reakcja rynku była natychmiastowa. Po ogłoszeniu decyzji akcje Nvidii rosły w handlu przedsesyjnym o około 30 proc., a Reuters odnotował wzrost sięgający 33 proc. Powrót Huanga wywołał również silne wzrosty innych spółek związanych ze sztuczną inteligencją i półprzewodnikami.

Nvidia zapowiedziała jednocześnie utworzenie specjalnego komitetu ds. bezpieczeństwa narodowego i kontroli eksportu oraz rozpoczęcie poszukiwań nowego dyrektora ds. zgodności.