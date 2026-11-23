– Z polskim bohaterem i byłym ministrem sprawiedliwości, którego Tusk próbuje wsadzić do więzienia, Zbigniewem Ziobrą. Wojna prawna nabrała wymiaru międzynarodowego. Konserwatyści muszą trzymać się razem – napisał Brian Brown.

Brown jest prezesem National Organization for Marriage oraz International Organization for the Family. Zasiada również w radzie CitizenGO. Organizacje te od lat prowadzą kampanie dotyczące ochrony życia, małżeństwa, rodziny i wolności religijnej.

Od Orbána po Waszyngton

Brown od lat funkcjonuje w międzynarodowej sieci konserwatywnych organizacji i polityków. W 2017 roku współorganizowany przez jego środowisko World Congress of Families odbył się w Budapeszcie przy współudziale władz węgierskich. W kongresie uczestniczyło ponad 3 tys. delegatów, a przemówienie otwierające wygłosił Viktor Orbán.

Brown później otwarcie chwalił politykę Orbána dotyczącą rodziny i demografii. Jego organizacje wspierały także część decyzji Donalda Trumpa, m.in. w sprawach dotyczących polityki społecznej i wojska. Nie jest jednak – według dostępnych publicznie informacji – formalnym funkcjonariuszem Partii Republikańskiej.

Jego spotkanie z Ziobrą ma więc wymiar nie tylko towarzyski. Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w USA, a polska prokuratura wystąpiła do władz amerykańskich o jego ekstradycję. Postępowanie dotyczy 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości, choć wniosek ekstradycyjny obejmuje 19 czynów. Ziobro nie przyznaje się do winy i przedstawia sprawę jako polityczne prześladowanie.

Hejt pod zdjęciem

Pod wpisem Browna szybko pojawiły się setki komentarzy z Polski. Część była zwykłą krytyką polityczną, jednak wiele przekraczało tę granicę.

Ziobrę nazywano m.in. „złodziejem”, „tchórzem”, „przestępcą”, „bandytą” czy „największym kryminalistą w historii Polski”. Pojawiały się również wulgarne wyzwiska skierowane do samego Browna oraz Patrycji Koteckiej. Jeden z komentujących pisał, że Brown powinien „sprawdzić portfel”, bo Ziobro i jego żona to „bardzo dobrzy złodzieje”. Inny określał byłego ministra jako „piece of scum”.

Na część wpisów Brown odpowiadał osobiście.

– On jest bohaterem – napisał w odpowiedzi na komentarz, w którym Ziobrę nazwano przestępcą.

W innym miejscu określił Ziobrę i Kotecką jako „prawdziwych katolickich bohaterów”.

Do komentarzy odniósł się także poseł Jacek Ozdoba, pisząc o „fali trolli atakujących byłego prokuratora generalnego”, natomiast Dariusz Matecki zwrócił uwagę na – jak to określił – „jad i nienawiść” skierowane przeciwko Ziobrze.

Skala reakcji pokazuje, że spór wokół byłego ministra sprawiedliwości dawno wyszedł poza polską politykę. Zdjęcie opublikowane przez amerykańskiego działacza konserwatywnego w ciągu kilku dni dotarło do dziesiątek tysięcy użytkowników X i stało się kolejną areną ostrego sporu o Ziobrę, działania polskiej prokuratury i granice politycznej debaty.