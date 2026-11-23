W komunikacie opublikowanym przez Trybunał wskazano, że spotkanie ma służyć „przywróceniu możliwości wstępu i wjazdu” na teren TK od strony al. Szucha. Korwin-Piotrowska argumentuje, że uczestnicy postępowań i ich pełnomocnicy muszą mieć swobodny dostęp do sądu, a prawo do zgromadzeń nie może uniemożliwiać korzystania z innych konstytucyjnych praw.

Święczkowski nie uznaje działań Korwin-Piotrowskiej za skuteczne i uważa się za prawowitego prezesa Trybunału, odpowiedział za pośrednictwem rzeczniczki TK Weroniki Ścibor.

– Rozgonią pałkami protestujących przed Trybunałem? Widocznie uzurpatorom znudziło się wchodzenie do TK tylnym wejściem od strony Premiera Tuska. Wzywają na ratunek policję, żeby utorowała im wejście od frontu – stwierdził.

„Solidarność” pozostaje przed Trybunałem

Przed gmachem TK od połowy października dyżurują związkowcy NSZZ „Solidarność”. W miniony weekend do Warszawy przyjechało około 200 działaczy z Dolnego Śląska, a kilkunastu z nich spędziło noc w miasteczku namiotowym. Związek przedstawia swoją obecność jako obronę niezależności Trybunału.

Spór personalny wewnątrz TK trwa od końca października. Korwin-Piotrowska podjęła wówczas działania dotyczące kierowania Trybunałem i zakwestionowała możliwość dalszego wykonywania obowiązków przez Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego. Oni z kolei nie uznają jej decyzji i kwestionują podstawy prawne jej działań.

Równolegle prezydent Karol Nawrocki zainicjował rozmowy ugrupowań parlamentarnych o rozwiązaniu kryzysu. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki informował 19 listopada, że udało się uzgodnić około 70 proc. proponowanych rozwiązań, m.in. dotyczących przyszłego sposobu wyboru sędziów TK. Negocjacje utknęły jednak przy najbardziej spornych kwestiach dotyczących obecnego składu Trybunału i zostały zawieszone.

Na razie nie wiadomo, czy spotkanie Korwin-Piotrowskiej z władzami Warszawy i policją doprowadzi do zmiany zasad dostępu do budynku przy al. Szucha.