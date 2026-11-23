Komisja zbada m.in., czy CCEP uzależniał rabaty hurtowe od tego, że napoje nie będą później eksportowane do innych państw UE. Pod lupą znalazło się także stosowanie różnych pojemności opakowań w poszczególnych krajach oraz zachęcanie handlowców do ograniczania importu napojów do Hiszpanii.

Czy konsumenci płacili więcej?

Bruksela chce również ustalić, czy koncern blokował dużym klientom możliwość negocjowania wspólnych warunków zakupów dla kilku państw jednocześnie, zmuszając ich do prowadzenia oddzielnych rozmów na każdym rynku.

– Ludzie w całej Europie codziennie piją napoje bezalkoholowe. Nie powinni jednak płacić więcej tylko dlatego, że mieszkają w jednym państwie UE, a nie w innym – powiedziała wiceszefowa Komisji Teresa Ribera.

Jeżeli podejrzenia się potwierdzą, działania firmy mogły naruszać art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu UE, zakazujący nadużywania pozycji dominującej. CCEP oświadczył, że „bardzo poważnie” traktuje prawo konkurencji i będzie w pełni współpracował z Komisją.

Samo wszczęcie postępowania nie oznacza jednak stwierdzenia naruszenia prawa. Komisja dopiero rozpoczyna pogłębione dochodzenie.