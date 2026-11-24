W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych czytamy, że w związku z zagrożeniem uruchomione zostały wszelkie niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej:

„Obiekt był nieprzerwanie śledzony przez wojskowe systemy radiolokacyjne na całej trasie przelotu. Sytuacja była na bieżąco monitorowana, wydano autoryzację na zestrzelenie obiektu”.

Dodano też:

„Po zmianie kursu bezzałogowego statku powietrznego na kierunek wschodni, uwzględniając potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej i możliwe skutki zestrzelenia obiektu, podjęto decyzję o wstrzymaniu się od użycia uzbrojenia w związku z utrzymującym się ryzykiem wyrządzenia szkód”.

Dowództwo zaznacza, że sytuacja w przestrzeni powietrznej jest nieprzerwanie monitorowana przez Sił Zbrojne RP:

„[…] siły i środki systemu obrony powietrznej pozostają w stałej gotowości do reagowania na wszelkie zagrożenia”.

Jak informują źródła Polskiej Agencji Prasowej, dron miał być wyposażony w aparaturę obserwacyjną i najprawdopodobniej prowadził rozpoznanie. Miał przebywać w polskiej przestrzeni powietrznej kilka minut – pojawił się w okolicy Dorohuska.