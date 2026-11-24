W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych czytamy, że w związku z zagrożeniem uruchomione zostały wszelkie niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej:
„Obiekt był nieprzerwanie śledzony przez wojskowe systemy radiolokacyjne na całej trasie przelotu. Sytuacja była na bieżąco monitorowana, wydano autoryzację na zestrzelenie obiektu”.
Dodano też:
„Po zmianie kursu bezzałogowego statku powietrznego na kierunek wschodni, uwzględniając potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej i możliwe skutki zestrzelenia obiektu, podjęto decyzję o wstrzymaniu się od użycia uzbrojenia w związku z utrzymującym się ryzykiem wyrządzenia szkód”.
Dowództwo zaznacza, że sytuacja w przestrzeni powietrznej jest nieprzerwanie monitorowana przez Sił Zbrojne RP:
„[…] siły i środki systemu obrony powietrznej pozostają w stałej gotowości do reagowania na wszelkie zagrożenia”.
Jak informują źródła Polskiej Agencji Prasowej, dron miał być wyposażony w aparaturę obserwacyjną i najprawdopodobniej prowadził rozpoznanie. Miał przebywać w polskiej przestrzeni powietrznej kilka minut – pojawił się w okolicy Dorohuska.
W trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonego z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny. W odpowiedzi na zagrożenie Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej. Obiekt był nieprzerwanie śledzony przez wojskowe systemy radiolokacyjne na całej trasie przelotu. Sytuacja była na bieżąco monitorowana, wydano autoryzację na zestrzelenie obiektu. Po zmianie kursu bezzałogowego statku powietrznego na kierunek wschodni, uwzględniając potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej i możliwe skutki zestrzelenia obiektu, podjęto decyzję o wstrzymaniu się od użycia uzbrojenia w związku z utrzymującym się ryzykiem wyrządzenia szkód. Podkreślamy, że Siły Zbrojne RP nieprzerwanie monitorują sytuację w przestrzeni powietrznej, a siły i środki systemu obrony powietrznej pozostają w stałej gotowości do reagowania na wszelkie zagrożenia. Zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje naszym niezmiennym priorytetem. #PołączeniDlaBezpieczeństwa 🤝 #JointForSecurity
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) November 23, 2026
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