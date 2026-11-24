– Proces się nie zakończył. Powinien trwać nadal, ale niestety część osób ma polityczną ochronę. Mówię o tym otwarcie: tracimy czas z niektórymi osobami, które nie nadają się do roboty – powiedział Malepszak.

Wiceminister dodał, że „menedżer zarabiający 80 tys. zł brutto miesięcznie musi dobrze wykonywać swoją robotę”. Nie wskazał jednak nazwisk osób, które miał na myśli.

Według ustaleń „Rz” w Grupie PKP silną pozycję mają osoby związane z Polskim Stronnictwem Ludowym. Wiceprezesem PKP SA jest Dariusz Grajda, wieloletni działacz PSL, a w radzie nadzorczej spółki zasiada Marcin Skorupiński, związany ze strukturami ludowców i gabinetem politycznym ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. W kolejowych spółkach pojawiają się również nazwiska innych osób związanych wcześniej z PSL lub startujących z poparciem tej partii.

„Rzeczpospolita” przypomina przy tym, że spośród co najmniej 219 osób związanych z partiami obecnej koalicji, które zasiadają w zarządach i radach nadzorczych 395 spółek Skarbu Państwa, ponad połowa ma związki z PSL i dawną Trzecią Drogą.

Sprawę podniosła również niezrzeszona poseł Paulina Matysiak. Z sejmowej mównicy pytała wprost:

– Które konkretnie osoby miał na myśli pan wiceminister Piotr Malepszak, gdy mówił, że nie nadają się do roboty? (...) Czyżby polityczną ochroną PSL-u?

Matysiak wcześniej komentowała także, że PSL „połakomiło się” na resort infrastruktury właśnie dlatego, że nadzoruje on liczne państwowe spółki, w których można obsadzać stanowiska.

PKP SA odpowiada, że decyzje dotyczące składu zarządu i rady nadzorczej podejmowane są na poziomie właścicielskim, a sama spółka nie prowadzi ewidencji przynależności partyjnej swoich menedżerów. Ministerstwo Infrastruktury również wcześniej informowało, że takiego rejestru nie prowadzi.

Cała sprawa wraca jednak do zasadniczego pytania: czy po zmianie władzy naprawdę skończył się system politycznych nominacji w państwowych spółkach, czy tylko zmienili się jego beneficjenci.