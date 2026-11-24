Jak podano, jedną z najważniejszych zmian ma być tzw. rok bazowy – pierwsza klasa szkoły ponadpodstawowej ma służyć przede wszystkim wyrównaniu i uporządkowaniu wiedzy wyniesionej ze szkoły podstawowej, a nauka przedmiotów rozszerzonych ma ruszyć później. Reforma przynosi kilka rozsądnych rozwiązań, ale rodzi też poważne pytania o organizację szkół i przygotowanie nauczycieli.

MEN przedstawia „Reformę26. Kompas Jutra” jako odejście od przeładowania materiałem na rzecz większego nacisku na umiejętności praktyczne, współpracę, myślenie problemowe i wykorzystywanie wiedzy w nowych sytuacjach. Według zapewnień MEN, w szkołach ponadpodstawowych wiedza akademicka ma nadal pozostać fundamentem, ale jednocześnie większe znaczenie ma zyskać doradztwo zawodowe, kompetencje językowe i matematyczne oraz autonomia nauczycieli.

Co w reformie może wyjść uczniom na dobre?

Najbardziej obiecująco wygląda właśnie rok bazowy. Obecnie pierwsza klasa liceum czy technikum często oznacza dla ucznia nagłe wejście w znacznie trudniejszy materiał i szybkie rozpoczęcie rozszerzeń. Nowy model ma dać czas na wyrównanie różnic między absolwentami różnych szkół podstawowych i dopiero potem przejść do bardziej specjalistycznej nauki. Może też osłabiać motywację do uzupełniania różnic i zaległości.

Drugą zmianą jest obowiązkowy tydzień projektowy. Od roku szkolnego 2027/2028 obejmie klasy IV i V podstawówki, a następnie będzie stopniowo rozszerzany aż do klas IV–VIII. Przez pięć kolejnych dni uczniowie mają pracować zespołowo nad projektami między-przedmiotowymi zamiast realizować zwykły plan lekcji. MEN argumentuje, że ma to rozwijać współpracę, samodzielność i umiejętność praktycznego wykorzystywania wiedzy.

Pozytywnie można również ocenić to, że resort nie zamierza całkowicie likwidować tradycyjnych ocen. Stopnie pozostaną, ale większą rolę ma odgrywać informacja zwrotna pokazująca uczniowi, co już potrafi, a nad czym powinien jeszcze pracować.

Problemem może być nie pomysł, lecz wykonanie

Reforma będzie jednak wdrażana etapami. Oznacza to, że przez kilka lat w jednej szkole uczniowie różnych roczników będą realizowali różne podstawy programowe. Może to komplikować organizację zajęć, zakup podręczników, pracę nauczycieli i przygotowanie do egzaminów.

Zastrzeżenia dotyczą też warunków pracy nauczycieli. Prezes ZNP Sławomir Broniarz popierał odchudzenie podstawy programowej, ale jednocześnie ostrzegał, że nawet dobra reforma może się nie udać, jeśli nauczyciele nie będą odpowiednio przygotowani i zmotywowani.

– Nauczyciele mogą stać się przyczyną, że reforma edukacji nie wyjdzie. Dlatego, że nie są zmotywowani. Ani finansowo, ani warunkami pracy – mówił Broniarz.

Podobne wątpliwości pojawiały się w badaniach i konsultacjach IBE. Dyrektorzy szkół pozytywnie oceniali większą interdyscyplinarność nauczania, ale wskazywali, że powodzenie reformy zależy przede wszystkim od stworzenia szkołom odpowiednich warunków organizacyjnych.

Nowa formuła egzaminu ósmoklasisty i matury ma wejść dopiero w 2031 roku, a w technikach w 2032 roku. MEN chce więc rozłożyć zmianę na kilka lat. To może ograniczyć ryzyko gwałtownego chaosu, ale jednocześnie oznacza długi okres przejściowy, w którym polska szkoła będzie funkcjonowała według kilku różnych modeli jednocześnie.