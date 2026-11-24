Do wykonania wyroku doszło w poniedziałek, 23 listopada, w jednostce wykonawczej prokuratury w Kom. Informację przekazał prawnik Mostafa Nili.

– Kary chłosty wobec pięciu skazanych zostały dzisiaj wykonane – poinformował.

Sprawa dotyczy koncertu nagranego w grudniu 2024 roku w zabytkowym karawanseraju Deir-e Gachin niedaleko Kom. Ahmadi występowała w sukience bez rękawów i bez chusty, w towarzystwie męskich muzyków. Nagranie opublikowane w serwisie YouTube zdobyło ogromną popularność.

W czerwcu sąd uznał artystkę i jej współpracowników za winnych „naruszenia moralności publicznej poprzez produkowanie i publikowanie obscenicznych i niemoralnych treści w internecie”. We wrześniu sąd apelacyjny podtrzymał wyrok. Oprócz 74 batów nałożono na skazanych dwuletni zakaz działalności artystycznej i muzycznej oraz opuszczania Iranu.

Organizacje broniące praw człowieka określają chłostę jako torturę i naruszenie prawa międzynarodowego. Irańskie władze odrzucają podobne zarzuty i przekonują, że państwa zachodnie nie mają prawa pouczać Teheranu w kwestii praw człowieka.

Jak podają media, Ahmadi już wcześniej znalazła się na celowniku władz za działalność artystyczną związaną z ruchem „Kobieta, Życie, Wolność”. Protesty przeciwko obowiązkowemu hidżabowi wybuchły na wielką skalę po śmierci 22-letniej Mahsy Amini w 2022 roku. Kobieta zmarła po zatrzymaniu przez policję moralności za rzekome niewłaściwe zakrycie włosów.

Po wychłostaniu Ahmadi w Iranie ponownie wybuchła fala krytyki. Muzycy i działacze praw człowieka publikują nagrania jej koncertu w geście solidarności, wskazując, że kara dotyczyła w istocie publicznego występu kobiety bez podporządkowania się religijnym nakazom władz.