Berlin i Kijów podpisały już list intencyjny, a Bundeswehra ma wykorzystywać system do rozpoznania, planowania i zarządzania operacjami. Polska również zabiega o ukraińskie technologie wojskowe, jednak Warszawa koncentruje się przede wszystkim na rozwiązaniach dronowych i antydronowych, a szczegóły porozumienia są nadal dopinane.

DELTA dla Bundeswehry

Minister obrony Ukrainy Jewhenij Chmara i szef niemieckiego MON Boris Pistorius podpisali w Berlinie list intencyjny dotyczący wspólnego rozwijania i wykorzystywania DELTA. System łączy dane z rozpoznania, informacje sytuacyjne, planowanie oraz zarządzanie zadaniami bojowymi.

– Ukraina dysponuje rozwiązaniami technologicznymi sprawdzonymi na froncie. DELTA jest unikalną cyfrową platformą łączącą planowanie, kierowanie operacjami i analizę sytuacyjną – podkreślił Chmara.

Boris Pistorius wskazywał z kolei, że rozwiązanie może znacząco przyspieszyć rozpoznanie, planowanie i prowadzenie działań dzięki stworzeniu bieżącego, całościowego obrazu sytuacji na polu walki. Bundeswehra testowała DELTA już w październiku przy wsparciu ukraińskich żołnierzy.

Kijów zastrzegł jednocześnie, że udostępnienie platformy Niemcom nie oznacza przekazywania ukraińskich danych bojowych ani operacyjnych. Szczegółowe zasady techniczne i prawne mają zostać zapisane w kolejnym porozumieniu.

Niemcy i Ukraina idą jeszcze dalej. Podpisano również umowę o utworzeniu w Niemczech wspólnego przedsiębiorstwa produkującego ukraińskie drony rozpoznania taktycznego.

Polska tymczasem ciągle czeka na technologie antydronowe od Ukrainy.