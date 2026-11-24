Przed wyborami Koalicja Obywatelska zapewniała w swoim 68. konkrecie, że w państwowych spółkach będą decydować „kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne”. Po trzech latach rządów bilans wygląda znacznie mniej efektownie.

Dziennikarze „Rz” przeanalizowali ponad tysiąc osób zasiadających we władzach 395 spółek. Zidentyfikowali 219 nazwisk powiązanych z partiami obecnej koalicji. 117 osób związano z PSL i Polską 2050, ponad 80 z KO, a blisko 20 z Lewicą. Autorzy zaznaczają przy tym, że ich lista może być niepełna.

„Ja im pracy nie dawałem”

Reakcje polityków koalicji nie przynoszą szczególnie przekonującego wyjaśnienia, dlaczego deklarowane odpartyjnienie tak łatwo zamieniło się w tak dużą liczbę politycznych powiązań.

– Ja im pracy nie dawałem, tylko zostali zatrudnieni dzięki kwalifikacjom. Zresztą nie wszystkich znam, więc nie o każdym mogę się wypowiedzieć – powiedział „Rzeczpospolitej” Włodzimierz Czarzasty.

Ryszard Petru przyznał natomiast wprost, że w tej sprawie rządzący nie zrealizowali jednej ze swoich obietnic wyborczych. Marek Sawicki z PSL próbował odbić piłeczkę w stronę premiera:

– Donalda Tuska pytajcie o swoich w państwowych spółkach. Jakoś dziwnie naszych znaleźli, a jego nie znaleźli. Poszukajcie głębiej – mówił polityk ludowców.

Tyle że właśnie PSL wyróżnia się w zestawieniu szczególnie mocno. „Rzeczpospolita” ustaliła, że osoby związane z ludowcami mają silną reprezentację m.in. w spółkach kolejowych i podmiotach podległych instytucjom kontrolowanym przez polityków PSL.

„Polityczna ochrona” w państwowych firmach

Najbardziej wymowna jest jednak wypowiedź członka obecnego rządu. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak przyznał, że w spółkach transportowych są osoby, których trudno odwołać właśnie ze względu na ich zaplecze.

– Niestety część osób ma polityczną ochronę. Mówię o tym otwarcie: tracimy czas z niektórymi osobami, które nie nadają się do roboty – powiedział.

To zdanie szczególnie źle brzmi w zestawieniu z dawnymi deklaracjami Donalda Tuska. W styczniu 2024 roku premier zapewniał, że każdy polityk, który próbowałby przyprowadzić „znajomego” do spółki Skarbu Państwa, ryzykowałby utratę stanowiska.

Dziś z ustaleń niezależnych dziennikarzy wynika, że problem partyjnych powiązań nie zniknął. Zmieniły się przede wszystkim nazwiska i szyldy partyjne.

W przypadku PSL skala nominacji jest szczególnie znacząca, a partia Władysława Kosiniaka-Kamysza pozostaje jednym z największych beneficjentów obecnego układu kadrowego w państwowych spółkach. Pokazuje to mocno, że obietnica odpartyjnienia państwowych przedsiębiorstw zderzyła się z praktyką, która bardzo przypomina mechanizm, za który obecna koalicja przez lata atakowała poprzedników.