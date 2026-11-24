NATO oficjalnie potwierdziło, że Rutte będzie przebywał na Florydzie 24–25 listopada, a w środę spotka się z Trumpem w Mar-a-Lago. W planie są również rozmowy z wysokimi rangą przedstawicielami administracji USA. Nie przewidziano konferencji prasowej.

W tle Putin, Xi i przyszłość Ukrainy

Spotkanie ma szczególną wagę, ponieważ następuje po ubiegłotygodniowych rozmowach Trumpa z Putinem i Xi w Azji. Reuters przypomina, że Trump określał obu przywódców mianem swoich „przyjaciół”, a jego rozmowa z Putinem wywołała krytyczne reakcje części europejskich sojuszników.

Rutte od miesięcy stara się utrzymywać bliskie relacje z amerykańskim prezydentem i przekonywać go do dalszego zaangażowania USA w bezpieczeństwo Europy. Sam szef NATO mówił niedawno, że Waszyngton odgrywa „kluczową rolę” w rozmowach o zakończeniu wojny, a Europejczycy są obecnie włączeni w ten proces.

Ważnym tematem może być także przyszły system gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jared Kushner, specjalny wysłannik Trumpa i jego zięć, mówił niedawno, że prezydent USA jest otwarty na rozwiązania oparte na mechanizmie zbliżonym do art. 5 NATO. Reuters podawał jednocześnie, że Rosja miała stać się bardziej „komfortowa” wobec takiego modelu.

Dla państw wschodniej flanki, w tym Polski, rozmowa Trump–Rutte będzie więc istotna nie tylko z punktu widzenia Ukrainy. Chodzi również o to, czy Stany Zjednoczone utrzymają obecny poziom zaangażowania wojskowego w Europie i jaką rolę NATO będzie odgrywać w nowym układzie bezpieczeństwa po ewentualnym zawieszeniu broni.