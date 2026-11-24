Lider Razem przypomniał, że jednym z ważnych haseł kampanii 2023 roku było zerwanie z praktyką partyjnego obsadzania państwowych firm.

– To była obietnica, jedna z ważniejszych obietnic w 2023 roku, które składaliśmy: skończyć z tym PiS-owskim złodziejstwem, z tym chorym mechanizmem, że spółki Skarbu Państwa są zamieniane w koryto dla każdej kolejnej ekipy, która bierze władzę – mówił Zandberg w TVN24.

Poszedł jednak dalej i opisał kulisy rozmów koalicyjnych.

– Kiedy trwały rozmowy o umowie koalicyjnej, panowie z Platformy i z Nowej Lewicy wychodzili z grubymi segregatorami do drugiego pokoju. Mało ich interesowały sprawy programowe, a bardzo – kto obsadzi którą spółkę – stwierdził.

Czarzasty zdecydowanie temu zaprzeczył.

– To nie jest prawda, co mówią przedstawiciele partii Razem à propos teczek, które były przynoszone w trakcie rozmowy koalicyjnej – powiedział w Polsat News.

Marszałek Sejmu zwrócił się też bezpośrednio do Zandberga:

– Nie atakuj ludzi.

Spór wybuchł po publikacji „Rzeczpospolitej”, która ustaliła, że co najmniej 219 osób związanych z ugrupowaniami obecnej koalicji zasiada w zarządach i radach nadzorczych państwowych spółek. Ponad połowę mają stanowić osoby związane z PSL i dawną Trzecią Drogą.