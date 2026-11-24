Z Urbanem spotkał się dziś prezes PZPN Cezary Kulesza. O rezultatach rozmowy związek poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– „Zakończyło się spotkanie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy z selekcjonerem reprezentacji Polski Janem Urbanem, podczas którego trener przedstawił raport podsumowujący dotychczasową pracę. Po przeprowadzeniu wspólnej analizy prezes PZPN i selekcjoner zgodnie uznali, że współpraca będzie kontynuowana, a sztab szkoleniowy reprezentacji Polski zostanie wzmocniony personalnie”

– czytamy w komunikacie.

Zapowiedziano, iż „rozmowy z kandydatami do sztabu rozpoczną się w najbliższym czasie”.

– „O ich przebiegu Polski Związek Piłki Nożnej będzie na bieżąco informował opinię publiczną w odrębnych komunikatach”

– dodano.

Fatalne wyniki polskiej reprezentacji

Przypomnijmy – w 2026 roku reprezentacja Polski wygrała dwa z dziesięciu rozegranych spotkań. Trzy razy remisowała, a aż pięć razy odnosiła porażkę. Tak źle nie było od 30 lat. Biało-czerwonym nie udało się wywalczyć awansu na mistrzostwa świata, a nawet awansu do dywizji A w Lidze Narodów. Co więcej, Polacy spadli do trzeciego koszyka przed losowaniem eliminacji Euro 2028.