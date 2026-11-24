Karol Kubicki, portal Fronda.pl: „Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem” – mawiał Ludwik Pasteur. Można by trawestować to zdanie i stwierdzić, że mało Pisma Świętego oddala od Kościoła, a dużo Pisma Świętego sprowadza do niego z powrotem. Dowodzi Ksiądz tego w swojej najnowszej książce, w której pokazuje biblijne źródła sakramentów. „Sakramenty. Drogi wtajemniczenia, uzdrowienia i komunii” to praca, która rozprawia się z tak często kierowanym przeciwko katolikom twierdzeniem, wedle którego sakramenty są niebiblijne?

Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik: Owszem. W marcu 1547 roku odbywała się siódma sesja obrad Soboru Trydenckiego. Wtedy to jako obowiązującą przyjęto następującą anatemę: „Jeżeli ktoś twierdzi, że sakramentów Nowego Prawa jest więcej lub mniej niż siedem – chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, święcenia i małżeństwo – albo że któryś z nich nie jest prawdziwie i właściwie sakramentem, niech będzie wyłączony ze wspólnoty” (De sacramentis in genere, kan. 1). W sensie ścisłym sakramentów jest więc siedem i tu kończy się dyskusja. W swojej książce argumentuję, że każdy z siedmiu sakramentów przyjmowanych przez Kościół katolicki ma silne zakorzenienie biblijne.

Kwestie związane z sakramentami mogą przysporzyć katolikowi trudności nie tylko w dyskusji z braćmi odłączonymi, ale również z ludźmi niepodzielającymi chrześcijańskiej wiary. Tak jest już w przypadku pierwszego z sakramentów, a konkretnie praktyki udzielania go niemowlętom. Wielu przekonuje, że tak kluczową dla swojego życia decyzję, jak przyjęcie chrztu, człowiek powinien mieć możliwość podjąć samodzielnie, po osiągnięciu pewnej dojrzałości. Chrzczenie dzieci można biblijne uzasadnić?

Oczywiście, że tak! Odmawianie chrztu dzieciom jest całkowicie niebiblijne i – delikatnie mówiąc – może świadczyć, że rodzice odmawiający chrztu swoim dzieciom są słabo wierzący. Już w pierwotnym Kościele zdarzały się przypadki udzielaniachrztu dzieciom, które następnie musiały osiągnąć dojrzałość wiary, aby łaska tego sakramentu została pogłębiona i potwierdzona osobistą decyzją. Przykład „domu Korneliusza” (por. Dz 10,1-48) wskazuje, że w starożytności pod pojęciem „dom” (Dz 11,14) rozumiano nie tylko członków rodziny, w tym dzieci i niemowlęta, ale również sługi oraz niewolników. W konsekwencji, gdy Korneliusz otrzymał chrzest, sakrament ten objął cały jego „dom”: „Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: „Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?”. I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa” (Dz 10,44-44).

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Lidii z Filippi (Dz 16,15), strażnika więzienia, w którym przebywali Paweł i Sylas (Dz 16,33), Tycjusza Justusa – przełożonego synagogi w Koryncie (Dz 18,8) oraz Stefansa – mieszkańca tego miasta (1 Kor 1,16). Trudno przypuścić, że w tak wielu „domach” nie było dzieci czy nawet niemowląt, tym bardziej, że rodziny były najczęściej wielodzietne. Oznacza to, że od początku istnienia Kościoła udzielano chrztu dzieciom, które nie mogły być w pełni świadome znaczenia tego sakramentu.

Katechizm Kościoła katolickiego precyzuje: „Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, również potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do królestwa wolności dzieci Bożych, do którego są powołani wszyscy ludzie. Czysta darmowość łaski zbawienia jest szczególnie widoczna przy chrzcie dzieci. Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym” (KKK 1250).

Dopełnia to nauczanie wzmianką o tym, że „chrzest dzieci domaga się katechumenatu pochrzcielnego” (KKK 1231), co należy uznać za zgodne z doktryną Kościoła.

Wraz z rozwojem Kościoła coraz powszechniejsza stawała się praktyka udzielania chrztu niemowlętom. W uzasadnieniu tej tradycji chrześcijanie często odwoływali się do wypowiedzi Jezusa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże” (Mk 10,14). Już podczas wydarzeń Pięćdziesiątnicy, gdy Piotr po raz pierwszy w imieniu apostołów ogłaszał przesłanie o zbawieniu dostępnym dzięki wierze w Jezusa, podkreślił: „Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych” (Dz 2,39).

Kolejnym istotnym argumentem przemawiającym za praktyką chrztu niemowląt jest kontekst żydowski nauczania Jezusa. Żydzi praktykowali obrzezanie niemowląt, co stanowiło silną analogię do chrztu we wspólnocie chrześcijańskiej. W tradycji judaistycznej chłopcy byli poddawani obrzezaniu jako formie inicjacji religijnej krótko po narodzinach. Mało prawdopodobne jest, aby Jezus zdecydował się zmienić ten utrwalony zwyczaj, stanowiący część Jego religijnego dziedzictwa, i zalecił przyjmowanie do Kościoła wyłącznie osób dorosłych.

Dodajmy, iż Kościół żywi jasne przekonanie, że dzieci, które zmarły jeszcze przed przyjęciem chrztu, będą zbawione. Miłosierdzie Boga jest nieograniczone, a ponieważ dzieci te nie popełniły żadnego grzechu osobistego, Bóg z pewnością przyjmie je do swej chwały.

22 października bieżącego roku watykańska Dykasteria Nauki Wiary wydała dokument zatytułowany „Przyjdźcie do Mnie. Rozważania na temat przekazywania wiary w obliczu epokowych zmian”. Padają w nim znamienne słowa: „Kiedy wiemy, że coś jest niezbędne, natychmiast szukamy tego dla tych, których kochamy. Któż z nas zostawiłby bowiem noworodki bez ubrania i pożywienia, czekając, aż dorosną, by wybrać, jak się ubrać i co jeść? Drodzy bracia i siostry, jeśli jedzenie i ubranie są niezbędne do życia, to wiara jest tym bardziej istotna, ponieważ w Bogu życie znajduje zbawienie”.

Jeśli rodzice są naprawdę wierzący i uznają, że w chwili chrztu Duch Święty wstępuje w ludzkiego duch ich dziecka, to odmowa chrztu wydaje się absolutnie nieracjonalna! Przecież, gdy Duch Święty zacznie działać w sercu ich dziecka, to temu dziecku łatwiej przyjdzie przyjąć prawdy chrześcijańskiej wiary i moralności niż dziecku, które nie posiada Ducha Świętego! Postulat „niech dziecko samo zdecyduje o chrzcie, gdy dorośnie” tylko z pozoru okazuje się racjonalny. Gdyby rodzice rzeczywiście wierzyli w to, jak wielkie dobro sprawia Dych Święty w duchu ich dziecka to nigdy – jako kochający rodzice – nie odmówiliby mu tej łaski!

Jeszcze więcej emocji wywołuje sakrament pojednania. W ostatnim czasie nawet pojawiają się w Polsce coraz głośniejsze postulaty, by zakazać udzielania go dzieciom. Po co mówić o swoich grzechach księdzu w konfesjonale? Wielu będzie przekonywać, że Kościół „wymyślił” spowiedź uszną, by kontrolować wiernych, a nie że wyrasta ona z Ewangelii.

Spróbujmy uporządkować fakty. Dlaczego zakazywać sakramentu pojednania dzieciom? Gdy byłem dzieckiem, sakrament pojednania – pomimo wstydu, z którym się łączył – był bardzo szczęśliwym momentem! Po otrzymaniu rozgrzeszenia wyfruwałem z konfesjonału niczym wolny ptak! Czułem się szczęśliwy, że jestem wolny od grzechów. I tak odczuwają to dzieci również dziś. Przykre, że osoby dorosłe, które nie uczestniczą w życiu Kościoła, chcą odmówić tego szczęścia dzieciakom.

Pyta Pan, dlaczego mówić o swoich grzechach księdzu w konfesjonale. Doprecyzujmy: Mówimy o swoich grzechach Bogu w obecności księdza zasiadającego w konfesjonale. Dla osoby wierzącej to znaczna różnica. Dlaczego?

Mówiąc o sakramencie pojednania, Katechizm Kościoła katolickiego stwierdza: „Nazywa się go sakramentem spowiedzi, ponieważ wyznanie – spowiedź z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu” (KKK 1424). Nie wszystkie grzechy muszą koniecznie być wyznane przed kapłanem, wszystko bowiem zależy od ich ciężaru. Grzechy lekkie mogą być przebaczone poza konfesjonałem.

Niektóre protestanckie denominacje oraz wolne Kościoły odrzucają podział grzechów na śmiertelne i powszednie, uznając go za niewłaściwy. Opierają się przy tym na słowach Pawła: „zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6,23), co według nich oznacza, że każdy grzech prowadzi do śmierci. Takie spojrzenie pomija jednak zasadę kanoniczności w interpretacji Biblii, która nakazuje analizować całe objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym przy formułowaniu wniosków. Z kolei Jan Ewangelista pisze: „każde bezprawie jest grzechem, są jednak grzechy, które nie sprowadzają do śmierci” (1J 5,17). To wskazuje, że podział grzechów na śmiertelne i powszednie albo ciężkie i lekkie znajduje oparcie w Biblii.

W Nowym Testamencie znajdują się fragmenty sugerujące, że osobiste wyznanie grzechów przed Bogiem nie zawsze jest wystarczające. Czasami konieczne staje się pośrednictwo drugiej osoby. Św. Jakub w swoim liście zaleca: „Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy” (Jk 5,16), odnosząc się do grzechów śmiertelnych. Apostoł Paweł wymienia je: „nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne” (Ga 5,19-21). Lista ta może być rozszerzona na podstawie innych fragmentów biblijnych (por. 1Kor 6,9-10; Ap 21,8).

Rodzi się uzasadnione pytanie o to, komu wyznawać grzechy. Czy wystarczy, żeby była to jakakolwiek osoba wierząca? Nie. Już kontekst Jakubowego wezwania do wyznawania grzechów wskazuje, że mogą to być kapłani: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy” (Jk 5,14-16).

Jezus przekazał apostołom oraz ich następcom władzę przebaczania i zatrzymywania grzechów podczas spotkania w Wieczerniku w niedzielę zmartwychwstania. Powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23). Mesjasz stanął przed kapłanami, których konsekrował w czasie ostatniej wieczerzy, co potwierdza Pismo Święte. Według Ewangelii Mateusza Jezus pełnił funkcję kapłana podobną do Mojżesza, który również nie pochodził z rodu Lewiego. Tak jak Mojżesz wybrał Aarona na kapłana, tak Jezus uczynił Piotra przewodniczącym apostołów. Mojżesz wyróżnił Aarona, Nadaba i Abihu, natomiast Jezus szczególnie wyróżniał Piotra, Jakuba i Jana. Mojżesz powołał 12 młodych mężczyzn do składania ofiar pod Synajem, a Jezus ustanowił 12 apostołów. Obaj byli odpowiedzialni za konsekrację kapłanów.

Nie ma znaczenia, że apostołowie prawdopodobnie nie pochodzili z pokolenia Lewiego (czego nie da się jednoznacznie potwierdzić), ponieważ w starożytnym Izraelu wszyscy mężczyźni mogli pełnić funkcje kapłańskie. Do szerokiego grona należało 70 starszych, którzy wspierali Mojżesza, jak również 70 uczniów wysłanych przez Jezusa do głoszenia Ewangelii (w starszych wersjach Ewangelii Łukasza pojawia się liczba 72 uczniów). Jezus, podobnie jak Mojżesz, tworzy hierarchię nowego kapłaństwa, dlatego często nazywany jest Nowym Mojżeszem.

Ponieważ Mojżesz konsekrował kapłanów Starego Przymierza, można przypuszczać, że Jezus – nazywany nowym Mojżeszem – ustanowił kapłanów Nowego Przymierza. Tak rzeczywiście się stało. W Księdze Wyjścia opisano rytualne obmycie trzech pierwszych kapłanów przez Mojżesza (Wj 29,1-4). Podobnie Jezus jako nowy Mojżesz rozpoczynając ostatnią wieczerzę, obmył nogi apostołom (J 13,2-11). Ten gest stanowi opis konsekracji kapłanów Nowego Przymierza.

Za czasów Starego Testamentu niektóre z grzechów również należało wyznać przed kapłanem, składając przy tym przepisane Prawem ofiary: „Przemówił znów Pan do Mojżesza tymi słowami: „Powiedz Izraelitom: jeżeli mężczyzna lub kobieta dopuszcza się jakiego grzechu wobec ludzi, popełniając przestępstwo przeciw Panu, to osoba ta ponosi winę. Mają wyznać grzech popełniony i oddać dobro nieprawnie zabrane z dodaniem piątej części temu, wobec kogo zawinili” (Lb 5,5-7).

Jezus był wyznawcą judaizmu, a w tej religii niektóre grzechy należało wyznawać przed kapłanem. Gdyby zamierzał zmienić tę zasadę, musiałby to wyraźnie zaznaczyć. Jednak fragmenty Nowego Testamentu potwierdzają, że Jezus utrzymał tę praktykę.

Lektura nowej książki Księdza Profesora przynosi odpowiedzi na wiele podobnych pytań. Dlaczego jednak te pytania w ogóle są istotne? Dlaczego warto zastanawiać się nad istotą sakramentów? Przecież łaską Boga można zostać dotkniętym w każdym miejscu. Dlaczego troszczyć się o konkretne znaki, obrzędy, pośrednictwo? Po co nam sakramenty?

Sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Za pomocą znaków – gestów i czynności – oraz słów człowiek w sposób pewny łączy się z Bogiem. Osoba wierząca przyjmując sakrament, ma pewność, że spotkała Boga bez względu na swoje subiektywne odczucia. Przyjąć Bożą łaskę płynącą z sakramentu może na tyle, na ile otwarte jest jej serce, jednak w sposób obiektywny łaska ta zawsze jest udzielana.

Odchodząc na koniec od sakramentów, ale pozostając przy biblijności życia Kościoła, chciałbym zadać Księdzu Profesorowi jeszcze pytanie o sens praktyk, które są nam szczególnie bliskie w listopadzie. Odwiedzamy groby naszych bliskich, modlimy się za nich, zamawiamy Msze święte w ich intencji. Wierzymy, że jeżeli cierpią w czyśćcu, to te nasze wysiłki przynoszą im konkretną pomoc. Ta wiara znajduje uzasadnienie w Słowie Bożym?

Naturalnie, że tak! Zachęcając Koryntian, by budowali życie wiary na mocnym fundamencie, Paweł wymienia sześć materiałów budowlanych, które poddane zostaną próbie ognia: złoto, srebro, drogie kamienie, drewno, trawę i słomę: „Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień” (1Kor 3,11-15). Łatwo się zorientować, że trzy pierwsze są odporne na działanie ognia, podczas gdy trzy następne łatwo się palą. Wielu egzegetów sądzi, że jest to aluzja do czyśćca jako procesu oczyszczenia przed osiągnięciem pełnego zjednoczenia z Bogiem. Przemawiać ma za tym metafora ognia.

W dzień Pański, czyli podczas sądu, dzieło każdego chrześcijanina zostanie oddane próbie ognia. Symbol ognia w Piśmie Świętym wielokrotnie wskazuje na oczyszczenie (Mt 3, 2-3.11-12; Mk 9, 49; 2Tes 1, 7-8). Skoro po śmierci w chwili sądu następuje próba ognia, to znaczy, że odbywa się sąd. Paweł mówi tu o dwu możliwościach: dzieło danej osoby przetrwa lub nie. Jeśli przetrwa – osoba ta otrzyma zapłatę; jeśli nie – jej dzieło zostanie zniszczone, a ona sama ocaleje przez ogień oczyszczenia. To właśnie jest czyściec. I nie musi być to proces trwający w czasie, zwłaszcza że w wymiarze nadprzyrodzonym nasze istnienie czasu nie istnieje. Czyśćcem może być sam moment spotkania z Chrystusem w chwili śmierci czy paruzji.

Z istnieniem czyśćca, czyli możliwości oczyszczenia osoby zmarłej od jej grzechów, łączy się nieuchronnie idea modlitwy za zmarłych. Czy jest ona uzasadniona? Czy znajdujemy jakieś biblijne wskazania przemawiające za modlitwą za zmarłych? Oczywiście. Rozpocznijmy od Starego Testamentu. W II wieku przed Chr. Żydzi byli pod panowaniem syryjskim. W 166 roku przed Chr. Antioch IV Epifanes, syryjski władca, zakazał Izraelitom składania ofiar w świątyni jerozolimskiej, którą zbezcześcił. Co więcej, nakazał podwładnym składanie ofiar bożkom pogańskim. Nakaz ten był przyczyną wybuchu powstania Żydów przeciw Syryjczykom. Jego losy toczyły się różnie. Raz bitwę wygrywali Izraelici, innym razem Syryjczycy. Gdy po jednej z bitew poległa duża liczba Izraelitów, przywódca żydowski Juda Machabeusz nakazał złożenie ofiary za zmarłych poległych w czasie walk, a autor opisujący to wydarzenie zauważa: „Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, co pobożnie zasnęli jest przygotowana najwspanialsza nagroda - była to myśl święta i pobożna” (2Mch 12, 43-44). Chcemy czy nie, w tekście mowa jest wprost o modlitwie za zmarłych. Owszem, ofiara złożona w Jerozolimie była przepisaną prawem ofiarą za przestępstwo (polegli Izraelici skradli poganom figurki ich bożków; Kpł 4, 13-14), jednak modlitwa dotyczyła pośmiertnego losu zabitych Izraelitów. Oznacza to, że w II wieku przed Chr. wierzono, że modlitwą za zmarłych można polepszyć ich pośmiertny los.

Jeśli więc złożymy dwa fakty – że niektórzy Żydzi wierzyli w zmartwychwstanie jedynie tych, którzy byli „sprawiedliwymi” i że modlili się za zmarłych, musi to oznaczać tylko jedno: w II wieku przed Chr. wierzono, że modlitwą za zmarłych można polepszyć pośmiertny los zmarłych, wypraszając im zmartwychwstanie. Dowodzi tego także jedna z form Kadiszu. Chodzi o modlitwę za zmarłych, której znaczna część powstała w języku aramejskim, a więc sięga czasów Drugiej Świątyni. Wielu rabinów uważa, że modlitwa ta pomaga zmarłym przejść z gehenny do raju. Jeśli więc Żydzi wierzyli, że modlitwą można wpłynąć na los zmarłych, dlaczego odmawiać tego chrześcijanom, których religia wywodzi się z judaizmu?

Dodajmy do tego jeszcze jeden argument. Otóż wielu biblistów jest przekonanych, że fragment listu Pawła do Tymoteusza, którego to ustanowił biskupem w Efezie, zawiera modlitwę o miłosierdzie dla zmarłego: „Niech Pan użyczy miłosierdzia domowi Onezyfora za to, że często mnie krzepił i łańcucha mego się nie zawstydził, lecz skoro się znalazł w Rzymie, gorliwie mnie poszukał i odnalazł. Niechaj mu Pan da w owym dniu znaleźć miłosierdzie u Pana” (2Tm 1, 16-18a). W końcowym pozdrowieniu listu znajdują się słowa: „Pozdrów Pryskę i Akwillę oraz dom Onezyfora” (2Tm 4, 19). Apostoł narodów nie wspomina samego Onezyfora, ale jego dom. Wzmianka ta zdaje się sugerować, że w chwili, gdy pisze te słowa, jego przyjaciel już nie żyje. Paweł więc prosi Pana o miłosierdzie dla niego w dniu sądu.

Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik jest kapłanem diecezji wrocławskiej. Studiował we Wrocławiu, w Rzymie i w Jerozolimie. Specjalizuje się w teologii Nowego Testamentu. Napisał ponad sześćdziesiąt książek i kilkaset artykułów, a jego prace ukazały się w czternastu językach. Jest kierownikiem Katedry Teologii Nowego Testamentu na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Niedawno, nakładem Wydawnictwa eSPe ukazała się jego nowa książka: „Sakramenty. Drogi wtajemniczenia, uzdrowienia i komunii”.