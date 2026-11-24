Swoimi ustaleniami w tej sprawie dzieli się Radio ESKA. Proboszcz administrujący cmentarzem w Waśniowie, gdzie pochowano rodziców i siostrę zamachowca miał nie wyrazić zgody na pochowania na tej nekropolii samego 24-latka.

Ciało Michała Oksińskiego zostało już skremowane. Wedle doniesień rozgłośni, do końca tygodnia rodzina ma podjąć ostateczną decyzję co do tego, gdzie złożona zostanie urna z prochami.

Pochówek zamachowca

Kwestia pogrzebu zamachowca z Krakowa od początku wywołuje ogromne emocje, stając się tematem publicznej debaty. Czy Kościół może i powinien odmówić mu katolickiego pogrzebu? Odpowiedzi na to pytanie szukamy TUTAJ.