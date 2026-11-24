O rozmowie przywódców opowiedział na konferencji prasowej szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Mariusz Przydacz. Minister wskazał, że dotyczyła ona m.in. współpracy handlowej i gospodarczej.

– „Mamy głębokie przekonanie, że efektem tych rozmów będzie intensyfikacja współpracy gospodarczej”

– powiedział.

Polska w G20

Prezydenci umówili się na kontynuację rozmów w czasie grudniowego szczytu G20 w Miami, do udziału w którym zaproszony został prezydent Nawrocki. Prezydent Milei miał przy tym zadeklarować „twarde poparcie dla Polski w grupie G20”.

– „Mamy więc kolejną deklarację kolejnego ważnego, aktywnego członka grupy, jakim jest Argentyna. Jak wiemy, potrzeba jest wypracowania jednomyślności, ale kolejna cegiełka w budowie polskiej obecności w grupie G20 dzisiaj została dołożona”

– podkreślił minister Przydacz.