Oskar Szafarowicz opublikował w niedzielę na portalu X wpis na temat rzekomego spotkania lidera Rozwoju Plus Mateusz Morawieckiego z premierem Donaldem Tuskiem, które określił „Magdalenką 2.0”.

– „Piątek, 20 listopada 2026r., godziny mocno popołudniowe. Ekskluzywna restauracja w Nowym Sączu. Zbigniew Jakubas (wpływowy polski biznesmen, m.in. właściciel spółki Newag); Mateusz Morawiecki (były premier, lider podprogowej formacji Rozwój Plus); Donald Tusk (aktualny premier). Zaczęło się od rosołu, na drugie pierogi. Potem już twarda polityka… Magdalenka 2.0 ma dziś miejsce na Podhalu”

– napisał młody działacz PiS.

Morawiecki pozywa Szafarowicza

Na jego wpis zareagował poseł Rozwoju Plus i adwokat Paweł Jabłoński. W imieniu Mateusza Morawieckiego wezwał Szafarowicza do usunięcia wpisu, opublikowania przeprosin i wpłaty 10 tys. zł na Caritas Polska. Szafarowicz nie spełnił tych żądań, wobec czego mec. Jabłoński, działając w imieniu posła Morawieckiego, skierował do sądu pozew.

– „Pan O. Szafarowicz nie tylko nie przeprosił, nie tylko nie usunął wpisu – ale zamieszczał kolejne kłamstwa, które miały utwierdzać odbiorców w przekonaniu, że to co napisał w rzeczywistości było prawdą – i sugerował, że ma na to dowody.”

– wskazał adwokat.

Dodał, że „w takiej sytuacji pan O. Szafarowicz nie pozostawił żadnego innego wyjścia: dziś do Sądu Okręgowego w Warszawie skierowany został pozew o ochronę dóbr osobistych premiera Mateusza Morawieckiego, naruszonych przez O. Szafarowicza”.