Dzień: środa, 19 sierpnia 2026 Imieniny: Bolesława, Jana, Juliana

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Środa XX tygodnia okresu zwykłego

Polityka

Rząd chce zmian w podatkach. Kaczyński: ukróćcie złodziejstwo i weźcie się do pracy!

Jarosław Kaczyński skrytykował plany podatkowe Donalda Tuska. Zarzucił mu, że w swoich kalkulacjach „pominął 80 proc. pracujących Polaków”. Jednocześnie prezes PiS złożył własną propozycję zmian w systemie podatkowym.

1 min czytania
Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Prezes PiS Jarosław Kaczyński · fot. Fot. Prawo i Sprawiedliwość via Flickr

Prezes PiS skomentował w krytyczny sposób ogłoszone dzisiaj przez Donalda Tuska zmiany w systemie podatkowym. Zdaniem Kaczyńskiego propozycja Tuska nie są żadną realną zmianą w systemie podatkowym, a jedynie „kosmetyką”. 

Kaczyński skrytykował zakres zmian, a także pomysł podniesienia podatków dla najlepiej prosperujących przedsiębiorstw. 

„80 proc. osób pracujących pominięto, a dodatkowe podatki, nawet dla dużych firm, które tworzą miejsca pracy dla naszych obywateli, mogą spowodować obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki” – powiedział Kaczyński. 

Zwrócił się także bezpośrednio do Tuska oraz do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Stwierdził, że w pierwszej kolejności należy skupić się na uszczelnieniu systemu podatkowego, a nie na zmianach dotyczących zasad pobierania podatków. 

„Panowie Tusk i Domański, uszczelnijcie system podatkowy, ukróćcie złodziejstwo, a pieniędzy wystarczy na podniesienie kwoty wolnej i wprowadzenie jednego wyższego progu na poziomie 180 tys. zł dla wszystkich. Weźcie się do pracy!” – napisał Kaczyński na platformie X. 

Źródło: fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej