Prezes PiS skomentował w krytyczny sposób ogłoszone dzisiaj przez Donalda Tuska zmiany w systemie podatkowym. Zdaniem Kaczyńskiego propozycja Tuska nie są żadną realną zmianą w systemie podatkowym, a jedynie „kosmetyką”.

Kaczyński skrytykował zakres zmian, a także pomysł podniesienia podatków dla najlepiej prosperujących przedsiębiorstw.

„80 proc. osób pracujących pominięto, a dodatkowe podatki, nawet dla dużych firm, które tworzą miejsca pracy dla naszych obywateli, mogą spowodować obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki” – powiedział Kaczyński.

Zwrócił się także bezpośrednio do Tuska oraz do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Stwierdził, że w pierwszej kolejności należy skupić się na uszczelnieniu systemu podatkowego, a nie na zmianach dotyczących zasad pobierania podatków.

„Panowie Tusk i Domański, uszczelnijcie system podatkowy, ukróćcie złodziejstwo, a pieniędzy wystarczy na podniesienie kwoty wolnej i wprowadzenie jednego wyższego progu na poziomie 180 tys. zł dla wszystkich. Weźcie się do pracy!” – napisał Kaczyński na platformie X.