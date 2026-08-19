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7 mln złotych na promocję Polski. W spocie m.in. Lewandowski i Wałęsa

Kontrolowana i finansowana przez rząd Polska Organizacja Turystyczna przygotowała kampanię promującą nasz kraj. W spocie promującym Polskę znajdują się m.in. Maryla Rodowicz, Robert Lewandowski i Lech Wałęsa.

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Lech Wałęsa w Parlamencie Europejskim
Lech Wałęsa w Parlamencie Europejskim · fot. European Parliament via Flickr CC 2.0

Kampania, której koszt to 7 mln złotych, nosi tytuł „Poland. More than you expected” (Polska. Więcej niż oczekiwałeś). Ma ona za zadanie zachęcić zagranicznych turystów do odwiedzenia Polski, a także przełamywać stereotypy dotyczące naszego kraju. 

Póki co kampania wystartowała w 5 krajach: w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki. Działania promocyjne potrwają do 2026 roku.

Polska Organizacja Turystyczna wskazuje, że z badań wynika, iż większość turystów przyjeżdżających do Polski pozytywnie się zaskakuje i wraca do domu ze znacznie lepszą opinią na temat Polski.

Organizatorzy kampanii uznali, że w promocję Polski zaangażować należy znanych Polaków oraz osoby o polskim pochodzeniu. 

I tak, w spocie reklamowym kampanii znajdują się m.in. Robert Lewandowski (którego nikomu nie należy przedstawiać), mający polskie korzenie aktor i reżyser Jesse Eisenberg, legendarna piosenkarka Maryla Rodowicz oraz Lech Wałęsa. 

Wałęsa, zdaniem organizatorów, ma przypominać o historycznym znaczeniu Polski, jej drodze do wolności i demokratycznych przemianach.

W kampanii biorą udział również modelka Anja Rubik oraz aktor młodszego pokolenia Nikodem Rozbicki. 

Muzykę do kampanii przygotował kompozytor i dyrygent Jimek, czyli Radzimir Dębski.

Źródło: fronda.pl

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