Kampania, której koszt to 7 mln złotych, nosi tytuł „Poland. More than you expected” (Polska. Więcej niż oczekiwałeś). Ma ona za zadanie zachęcić zagranicznych turystów do odwiedzenia Polski, a także przełamywać stereotypy dotyczące naszego kraju.

Póki co kampania wystartowała w 5 krajach: w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki. Działania promocyjne potrwają do 2026 roku.

Polska Organizacja Turystyczna wskazuje, że z badań wynika, iż większość turystów przyjeżdżających do Polski pozytywnie się zaskakuje i wraca do domu ze znacznie lepszą opinią na temat Polski.

Organizatorzy kampanii uznali, że w promocję Polski zaangażować należy znanych Polaków oraz osoby o polskim pochodzeniu.

I tak, w spocie reklamowym kampanii znajdują się m.in. Robert Lewandowski (którego nikomu nie należy przedstawiać), mający polskie korzenie aktor i reżyser Jesse Eisenberg, legendarna piosenkarka Maryla Rodowicz oraz Lech Wałęsa.

Wałęsa, zdaniem organizatorów, ma przypominać o historycznym znaczeniu Polski, jej drodze do wolności i demokratycznych przemianach.

W kampanii biorą udział również modelka Anja Rubik oraz aktor młodszego pokolenia Nikodem Rozbicki.

Muzykę do kampanii przygotował kompozytor i dyrygent Jimek, czyli Radzimir Dębski.