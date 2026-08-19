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Wieści z kraju

Tragiczna śmierć proboszcza z Lęborka. Duchowny utonął w Bałtyku

Kuria Diecezjalna Pelplińska poinformowała, że pogrzeb ks. Rafała Cieszyńskiego odbędzie się 21 sierpnia. Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku zginął 17 sierpnia – porwały go fale Bałtyku.

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Grafika poglądowa, wygenerowana komputerowo
Grafika poglądowa, wygenerowana komputerowo

W poniedziałek służby prowadziły akcję w rejonie plaży wschodniej w Darłowie po otrzymaniu informacji na temat potrzebujących pomocy kobiety i mężczyzny. Ratownikom udało się uratować 46-letnią kobietę. Niestety, mimo reanimacji, nie udało się uratować życia wyciągniętego z wody mężczyzny. 

Zmarłym okazał się być ks. Rafał Cieszyński – proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku.

- „Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się eksportą w czwartek, 20 sierpnia 2026 r. o godz. 19.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku, pod przewodnictwem ks. Tadeusza Drobinskiego, dziekana dekanatu lęborskiego.”

- przekazała Diecezja Pelplińska.

- „Msza święta pogrzebowa celebrowana będzie w kościele pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku w piątek, 21 sierpnia 2026 r. o godz. 11.00, pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Przemysława Szulca. Ciało zmarłego zostanie złożone na tamtejszym cmentarzu parafialnym w Szymbarku”

- dodano w komunikacie.

Źródło: Misyjne.pl, Fronda.pl

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