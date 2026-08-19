W poniedziałek służby prowadziły akcję w rejonie plaży wschodniej w Darłowie po otrzymaniu informacji na temat potrzebujących pomocy kobiety i mężczyzny. Ratownikom udało się uratować 46-letnią kobietę. Niestety, mimo reanimacji, nie udało się uratować życia wyciągniętego z wody mężczyzny.

Zmarłym okazał się być ks. Rafał Cieszyński – proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku.

- „Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się eksportą w czwartek, 20 sierpnia 2026 r. o godz. 19.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku, pod przewodnictwem ks. Tadeusza Drobinskiego, dziekana dekanatu lęborskiego.”

- przekazała Diecezja Pelplińska.

- „Msza święta pogrzebowa celebrowana będzie w kościele pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku w piątek, 21 sierpnia 2026 r. o godz. 11.00, pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Przemysława Szulca. Ciało zmarłego zostanie złożone na tamtejszym cmentarzu parafialnym w Szymbarku”

- dodano w komunikacie.