Zdemolował 10 samochodów. Pijany Ukrainiec w rękach policji

Do zdarzenia doszło 15 sierpnia przed 16.00 w rejonie ulicy Piaskowej w Rzeczycach, nad jeziorem Dzierżno Duże. Policjanci zostali skierowani na miejsce po zgłoszeniu dotyczącym kierującego samochodem marki Volvo, który uszkodził zaparkowane tam pojazdy.

Jak ustalili mundurowi, mieszkający w Żorach 30-letni obywatel Ukrainy doprowadził do kolizji, w wyniku której uszkodzonych zostało 10 pojazdów zaparkowanych w rejonie plaży – dwa kampery oraz osiem samochodów osobowych. Uszkodzone zostały między innymi pojazdy marek Opel, Ford, Citroën, Seat, Range Rover, Mercedes i Audi. Ich właściciele przyjechali nad jezioro Dzierżno Duże z różnych miejscowości, między innymi z Rybnika, Gliwic, Chorzowa, Wodzisławia Śląskiego, powiatu gliwickiego oraz województw łódzkiego i opolskiego. Volvo nietrzeźwego kierowcy również zostało poważnie uszkodzone. W trakcie zdarzenia świadkowie próbowali zatrzymać kierującego, który poruszał się pomiędzy zaparkowanymi samochodami i uszkadzał kolejne pojazdy. Najechał on również na rozłożony namiot, w którym na szczęście nikogo nie było. Podejmując próbę zatrzymania mężczyzny, musieli jednak uciekać przed jadącym w ich kierunku samochodem, aby uniknąć potrącenia.

Ostatecznie kierujący wjechał pomiędzy zaparkowane pojazdy i zaklinował się. Wtedy świadkowie zdołali zabrać mu kluczyki i dokonali obywatelskiego zatrzymania, pilnując mężczyzny do czasu przyjazdu policjantów. Stróże prawa przejęli zatrzymanego i wykonali z nim dalsze czynności.

Na miejscu pracowali policjanci, w tym mundurowi z drogówki oraz technik kryminalistyki. Mężczyzna zachowywał się agresywnie. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń i nie było potrzeby udzielania pomocy medycznej.

Badanie stanu trzeźwości wykazało u kierującego ponad 1.8 promila w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do Komisariatu Policji w Pyskowicach, gdzie wykonano z nim dalsze czynności. Następnie trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

W toku prowadzonego postępowania policjanci ustalili również, że 30-latek posiadał obowiązujący go zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Mężczyzna został doprowadzony do sądu, który zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Z uwagi na miejsce zamieszkania podejrzanego, obowiązek stawiennictwa został ustalony w jednostce Policji w Żorach. Mężczyzna ma stawiać się tam pięć razy w tygodniu.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów oraz spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z komisariatu w Pyskowicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Zachód w Gliwicach.