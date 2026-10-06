Akcja trwa od 1 do 7 października. Do wspólnej modlitwy włączają się dzieci w rodzinach, szkołach i parafiach. Pomoc Kościołowi w Potrzebie zachęca do udziału katechetów, nauczycieli, rodziców i duszpasterzy, którzy mogą zgłaszać grupy uczestników. Organizator przygotował także materiały dla dzieci i katechetów, m.in. plakaty, ulotki, listy oraz materiały formacyjne.

Inicjatywa jest nie tylko wspólnym odmówieniem różańca, ale także – jak podkreślają jej organizatorzy – wychowaniem do pokoju. Modlitwa dzieci nawiązuje m.in. do orędzia fatimskiego i wezwania do odmawiania różańca w intencji pokoju.

W Ogrodach Watykańskich Leon XIV razem z małymi dziećmi modlił się w intencji pokoju.

Różaniec wędruje do Kalisza

Głównym miejscem tegorocznej inicjatywy w Polsce będzie Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, gdzie spotkają się dzieci, rodziny, katecheci i duszpasterze.

Kolejne polskie edycje akcji łączy symboliczny „wędrujący różaniec”. W 2024 r. towarzyszył dzieciom modlącym się na Kasprowym Wierchu, rok później znalazł się podczas finału na plaży w Sopocie. Teraz trafi do Kalisza. Jak wyjaśnia PKWP, przekazywany z miejsca do miejsca różaniec tworzy symboliczną drogę modlitwy przez Polskę i przypomina o wspólnej intencji.

Z Papieżem o pokój

Tegoroczna edycja rozpoczęła się 1 października w Watykanie. Przy Grocie Matki Bożej z Lourdes w Ogrodach Watykańskich z Leonem XIV modliło się ponad 700 dzieci. Papież przypomniał im, że w tym samym czasie w różnych częściach świata modlą się ich rówieśnicy.

Leon XIV mówił o milionie dzieci i „pięćdziesięciu milionach «Zdrowaś Maryjo»” wznoszących się ku niebu w różnych językach. Podkreślił również, że modlitwie o pokój powinny towarzyszyć konkretne gesty dobra i pojednania. 4 października podczas modlitwy Anioł Pański Papież podziękował dzieciom za podjęcie różańcowej modlitwy o pokój i jedność świata.

„Milion dzieci modli się na różańcu” to inicjatywa papieskiej fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Inicjatywę zapoczątkowano w 2005 r. w Caracas w Wenezueli, a w tym roku jest organizowana po raz 21.