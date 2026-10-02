Sąd Apelacyjny nakazał wydawcy „Gazety Wyborczej” usunięcie wskazanych fragmentów reportażu Bożeny Aksamit i opublikowanie przeprosin. W ich treści ma znaleźć się stwierdzenie, że materiał powstał „bez zachowania obowiązkowej, szczególnej staranności”. Sąd nakazał także usunięcie części wypowiedzi Barbary Borowieckiej dotyczących zarzutów wykorzystywania seksualnego przez duchownego. Agora zapowiedziała skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

„Naszym absolutnym minimum jest pełne przywrócenie dobrej pamięci”

Olchowik w rozmowie cytowanej przez „Do Rzeczy” nie ukrywa, że traktuje sądowe rozstrzygnięcie jako początek znacznie szerszej kampanii.

– Na przestrzeni lat wokół postaci księdza prałata narosło wiele fałszywych przekazów i zwykłych pomówień, co potwierdziły już orzeczenia sądowe. Naszym absolutnym minimum jest pełne przywrócenie w przestrzeni publicznej dobrej pamięci o nim – poprzez ponowne odsłonięcie pomnika, przywrócenie nazwy placu, honorowego obywatelstwa Gdańska oraz stworzenie w ECS stałej wystawy poświęconej kapelanom „Solidarności” – mówi.

Zapowiada przy tym dalszą konfrontację z publikacjami, które – jego zdaniem – bezkrytycznie powtarzają wcześniejsze oskarżenia.

– Tak jak w sądzie rozebrano na części i podważono wiarygodność nierzetelnych artykułów Bożeny Aksamit i Piotra Głuchowskiego, tak samo bezkompromisowo postąpimy z wszelkimi innymi publikacjami, które bezrefleksyjnie powielają zawarte tam zarzuty zamiast opierać się na faktach – podkreśla Olchowik.

Na 18 grudnia, w 90. rocznicę urodzin ks. Jankowskiego, planowane są m.in. publikacje historyczne i biograficzne, uruchomienie akcji na rzecz przyznania mu Orderu Orła Białego, wręczenie 90 stypendiów oraz reaktywacja Orderu św. Brygidy Szwedzkiej.

Olchowik wskazuje również na poparcie części hierarchii kościelnej.

– Znaleźliśmy odważnego partnera po stronie kościelnej w postaci przewodniczącego Episkopatu, abp. Tadeusza Wojdy, z którym pozostajemy w dobrych relacjach – zaznacza.

Według „Do Rzeczy” inicjatorzy chcą także powrotu upamiętnień ks. Jankowskiego w Gdańsku oraz większej obecności jego postaci w Europejskim Centrum Solidarności. Dla środowiska związanego z dawnym kapelanem „Solidarności” prawomocny wyrok nie zamyka więc sporu. Przeciwnie – ma być argumentem otwierającym kolejny etap walki o jego miejsce w historii i przestrzeni publicznej.

Warto dodać, że samo przedsięwzięcie ma również szersze tło polityczne i biznesowe. Mariusz Olchowik podkreśla swoje kontakty zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. W jego gabinecie znajdują się m.in. fotografie z prezydentem RP, a także z Jaredem Kushnerem – zięciem Donalda Trumpa i jednym z najważniejszych doradców jego otoczenia – oraz Ivanką Trump, opatrzone osobistymi dedykacjami. Olchowik mówi też o współpracy przy przedsięwzięciach biznesowych związanych z otoczeniem Kushnera, m.in. w Albanii. Ma to pokazywać, że planowana kampania na rzecz przywrócenia pamięci o ks. Henryku Jankowskim nie ogranicza się wyłącznie do środowiska lokalnego czy kościelnego, ale może być wspierana również przez szeroką sieć kontaktów międzynarodowych.