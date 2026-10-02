Schröder znów z posadą w Rosji. Tym razem w sieci handlowej

Jak podał Reuters, powołując się na rosyjski RBK, Schröder ma „wspierać strategiczny rozwój” firmy. Hyperglobus posiada 22 hipermarkety w centralnej Rosji i od 2025 roku funkcjonuje jako biznes wydzielony z niemieckiego Globus Holding.

Od rosyjskiej energetyki do rosyjskiego handlu

Nowa funkcja Schrödera nie jest zaskoczeniem w kontekście jego wieloletnich związków z Rosją. Były kanclerz angażował się wcześniej w rosyjskie projekty energetyczne i zasiadał m.in. w strukturach Rosnieftu. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku zrezygnował z części stanowisk, ale nie zerwał osobistych relacji z Putinem.

Sam Schröder nadal przekonuje, że gospodarcze więzi z Rosją powinny być utrzymywane. W komentarzu dotyczącym nowej funkcji podkreślał znaczenie współpracy gospodarczej, także w sektorze zaopatrzenia w żywność.

Jego powrót do biznesowej aktywności w Rosji nabiera dodatkowego znaczenia w chwili, gdy relacje gospodarcze Moskwy z Niemcami i Unią Europejską pozostają napięte. Niedawno rosyjskie władze objęły tymczasową administracją aktywa niemieckiej sieci Metro, co pokazało, jak ryzykowne stało się prowadzenie zachodniego biznesu w Rosji.

Schröder pozostaje przy tym osobą, którą Kreml wciąż traktuje jako użytecznego rozmówcę. Władimir Putin wskazywał go nawet jako potencjalnego europejskiego pośrednika w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa i Ukrainy, choć pomysł ten nie spotkał się z poparciem Unii Europejskiej.