W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną przewodniczący zarządu Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych ks. Jan Frąckowiak przekazał, że „do seminariów duchownych w Polsce przyjęto w tym roku 304 kandydatów do kapłaństwa”.

Do samych tylko seminariów diecezjalnych przyjęto 221 kandydatów. Rok temu było to 188 osób, w 2024 roku – 196, a w 2023 – 195.

Spośród seminariów diecezjalnych najwięcej kandydatów przyjęły diecezje tarnowska i warszawsko-praska – po jedenastu mężczyzn. Do seminariów w archidiecezji gdańskiej i diecezji siedleckiej zgłosiło się po dziesięciu kandydatów. Spośród zakonów najwięcej, bo aż dziesięciu kandydatów przyjęli paulini.

- „Ogólna liczba seminarzystów w Polsce nadal stopniowo maleje, na co wpływa fakt, że seminaria kończą najstarsze roczniki, które są jeszcze zazwyczaj najliczniejsze”

- zaznacza ks. Frąckowiak.

Można jednak stwierdzić, że wyhamowuje dynamika spadku.

- „Diecezja siedlecka w zeszłym roku miała jednego kandydata, w tym roku ma 11. Nikt nie wie dlaczego. Gdańsk ma 10 kandydatów – podobna niewiadoma. Wszyscy czujemy, że do końca nie ma recept i wyjaśnień”

- zaznacza rozmówca KAI.

Nie bez znaczenia pozostaje z pewnością modlitwa w intencji powołań.

- „Jako wspólnota Kościoła modlimy się nie tylko o łaskę powołań kapłańskich, ale także o wewnętrzną moc i odwagę dla młodych powołanych, aby na to Boże zaproszenie potrafili odpowiedzieć”

- podkreśla duchowny.

Modlitwa o powołania św. Jana Pawła II