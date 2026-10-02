W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną przewodniczący zarządu Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych ks. Jan Frąckowiak przekazał, że „do seminariów duchownych w Polsce przyjęto w tym roku 304 kandydatów do kapłaństwa”.
Do samych tylko seminariów diecezjalnych przyjęto 221 kandydatów. Rok temu było to 188 osób, w 2024 roku – 196, a w 2023 – 195.
Spośród seminariów diecezjalnych najwięcej kandydatów przyjęły diecezje tarnowska i warszawsko-praska – po jedenastu mężczyzn. Do seminariów w archidiecezji gdańskiej i diecezji siedleckiej zgłosiło się po dziesięciu kandydatów. Spośród zakonów najwięcej, bo aż dziesięciu kandydatów przyjęli paulini.
- „Ogólna liczba seminarzystów w Polsce nadal stopniowo maleje, na co wpływa fakt, że seminaria kończą najstarsze roczniki, które są jeszcze zazwyczaj najliczniejsze”
- zaznacza ks. Frąckowiak.
Można jednak stwierdzić, że wyhamowuje dynamika spadku.
- „Diecezja siedlecka w zeszłym roku miała jednego kandydata, w tym roku ma 11. Nikt nie wie dlaczego. Gdańsk ma 10 kandydatów – podobna niewiadoma. Wszyscy czujemy, że do końca nie ma recept i wyjaśnień”
- zaznacza rozmówca KAI.
Nie bez znaczenia pozostaje z pewnością modlitwa w intencji powołań.
- „Jako wspólnota Kościoła modlimy się nie tylko o łaskę powołań kapłańskich, ale także o wewnętrzną moc i odwagę dla młodych powołanych, aby na to Boże zaproszenie potrafili odpowiedzieć”
- podkreśla duchowny.
Modlitwa o powołania św. Jana Pawła II
O Jezu, Boski pasterzu, który powołałeś apostołów, aby ich uczynić rybkami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego dobra ustawicznie składasz na ołtarzach swoja Ofiarę.
Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by – odpowiadając na Twoje wołanie – przedłużali, tu na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. Amen.
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