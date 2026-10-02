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Kościół

Dobre wieści z polskich seminariów! Wyraźnie więcej kandydatów do kapłaństwa

Polskie seminaria niespodziewanie przyjęły w tym roku więcej kandydatów niż w ostatnich trzech latach. W seminarium siedleckim, które w zeszłym roku przyjęło jednego kandydata, w tym roku formację rozpoczęło jedenastu.

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Fot. screenshot: YouTube (Diecezja Drohiczyńska)
Fot. screenshot: YouTube (Diecezja Drohiczyńska)

W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną przewodniczący zarządu Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych ks. Jan Frąckowiak przekazał, że „do seminariów duchownych w Polsce przyjęto w tym roku 304 kandydatów do kapłaństwa”. 

Do samych tylko seminariów diecezjalnych przyjęto 221 kandydatów. Rok temu było to 188 osób, w 2024 roku – 196, a w 2023 – 195.  

Spośród seminariów diecezjalnych najwięcej kandydatów przyjęły diecezje tarnowska i warszawsko-praska – po jedenastu mężczyzn. Do seminariów w archidiecezji gdańskiej i diecezji siedleckiej zgłosiło się po dziesięciu kandydatów. Spośród zakonów najwięcej, bo aż dziesięciu kandydatów przyjęli paulini. 

- „Ogólna liczba seminarzystów w Polsce nadal stopniowo maleje, na co wpływa fakt, że seminaria kończą najstarsze roczniki, które są jeszcze zazwyczaj najliczniejsze”

- zaznacza ks. Frąckowiak.

Można jednak stwierdzić, że wyhamowuje dynamika spadku.

- „Diecezja siedlecka w zeszłym roku miała jednego kandydata, w tym roku ma 11. Nikt nie wie dlaczego. Gdańsk ma 10 kandydatów – podobna niewiadoma. Wszyscy czujemy, że do końca nie ma recept i wyjaśnień”

- zaznacza rozmówca KAI.

Nie bez znaczenia pozostaje z pewnością modlitwa w intencji powołań.

- „Jako wspólnota Kościoła modlimy się nie tylko o łaskę powołań kapłańskich, ale także o wewnętrzną moc i odwagę dla młodych powołanych, aby na to Boże zaproszenie potrafili odpowiedzieć”

- podkreśla duchowny.

 

 

Modlitwa o powołania św. Jana Pawła II

O Jezu, Boski pasterzu, który powołałeś apostołów, aby ich uczynić rybkami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego dobra ustawi­cznie składasz na ołtarzach swoja Ofiarę.

Ty, o Pa­nie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w któ­rym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by – odpowiadając na Twoje wołanie – przedłużali, tu na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. Amen.

Źródło: KAI, Fronda.pl

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