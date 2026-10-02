Prezydent Karol Nawrocki poinformował wczoraj o podpisaniu ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd Donalda Tuska od akceptacji tej ustawy uzależnił przywrócenie pakietu CPN, który przewiduje m.in. maksymalne ceny paliw. Ustalające je obwieszczenie wydał minister energii Miłosz Motyka.

Zgodnie z dokumentem, od północy 3 października maksymalne ceny paliw będą wynosić: benzyna 95 - 6,73 zł/litr, benzyna 98 - 7,59 zł/litr, olej napędowy - 7,88 zł/litr.

Ceny te będą obowiązywać przez całą sobotę, niedzielę i poniedziałek.

W ramach pakietu CPN rząd obniżył stawkę VAT na paliwa z 23 do 8 proc. Akcyza na benzynę została obniżona z 1529 do 1239 zł za 1000 litrów, a na diesla i biokomponenty z 1160 do 880 zł.