O sprawie informuje portal Zero.pl. Placówka jest prywatnym szpitalem, realizującym świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów litych. Niestety, w ramach części programów lekowych szpital nie będzie w najbliższym czasie przyjmował nowych pacjentów.

- „Dotychczas Europejskie Centrum Zdrowia Otwock realizowało programy lekowe zgodnie z obowiązującymi zasadami i dotychczasową praktyką ich finansowania. Szpital przez wiele miesięcy finansował terapie, w tym zakup leków, ze środków własnych. Wobec wyczerpania tych możliwości jesteśmy zmuszeni czasowo ograniczyć przyjmowanie nowych pacjentów w tych zakresach programów lekowych, w których wyczerpane zostały środki przewidziane w umowie z NFZ”

- przekazało biuro marketingu szpitala.

Od czwartego kwartału ub. roku szpital nie otrzymał od NFZ pieniędzy za wykonane świadczenia ponad limitowe.

- „Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby uzyskać należne finansowanie i zapewnić pacjentom możliwość rozpoczęcia oraz kontynuacji leczenia. Zależy nam, aby kwestie finansowe po stronie płatnika nie ograniczały pacjentom dostępu do niezbędnej terapii”

- oświadczyła placówka.

Jak wskazuje Zero.pl, wobec tego w Europejskim Centrum Zdrowia pacjenci onkologiczni otrzymują ulotki, w których znajdują informacje na temat placówek, do których mogą się zgłosić.