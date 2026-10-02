O sprawie informuje „Rzeczpospolita” zaznaczając, że obecnie dokument jest na etapie uzgodnień wewnątrz samego Ministerstwa Obrony Narodowej. Celem projektu ma być usprawnienie kierowania obroną kraju czy przyspieszenie przerzutu wojsk, także sojuszniczych.

Wydział medialny MON potwierdził prace w rozmowie ze wspomnianym dziennikiem. Zaznaczono, że chodzi o wzmocnienie zdolności obronnych RP, a także usprawnienie współdziałania między siłami zbrojnymi a służbami, które odpowiadają za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Obowiązujące regulacje mają być też dostosowane do współczesnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem tych o charakterze hybrydowym, cybernetycznym czy dezinformacyjnym. Chodzi także o zmiany w kwestii szkoleń czy kursów obronnych oraz rozszerzenie liczby podmiotów, które biorą udział w systemie stałych dyżurów i systemie kierowania obroną państwa. Nie wiadomo na ten moment, kiedy ustawą zajmie się Sejm.