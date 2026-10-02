15-letni Ukrainiec planował zamach?! Wyprzedziła go policja

Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KRP Warszawa V. W działania zaangażowali się również policyjni eksperci z Wydziału do Walki z Aktami Terroru i Zabójstw KSP oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji. Specjalistycznego wspracia warszawskim funkcjonariuszom udzieliło w tej sprawie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Policjanci przeprowadzili szereg czynności, których celem było ustalenie autora wyszukiwanych treści, zweryfikowanie otrzymanych informacji oraz ustalenie, czy aktywność nieletniego miała związek z przygotowaniami do popełnienia czynu zabronionego.

W wyniku przeprowadzonych czynności policjanci ustalili tożsamość 15-latka oraz miejsce jego zamieszkania.

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptop i telefon. Sprzęt został przekazany biegłym, którzy przeprowadzą badania informatyczne oraz zabezpieczą dane mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania.

Po wykonaniu czynności z udziałem nieletniego, został on doprowadzony do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza, VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Sąd zastosował wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na okres trzech miesięcy.

O dalszych losach 15-letniego obywatela Ukrainy zdecyduje sąd rodzinny.