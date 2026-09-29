Nie udało się uratować życia 61-letniej nauczycielki. W krytycznym stanie do szpitala przetransportowano jedną z uczennic. Poważne obrażenia odniosła też 44-letnia nauczycielka, która została ugodzona w klatkę piersiową.

13-letni napastnik został zatrzymany. Śledczy ustalają motywy jego działania.

- „Osobiście jestem tym głęboko poruszony”

- oświadczył premier Słowacji Robert Fico.

Prezydent Peter Pelligrini podkreślił, iż jest „zszokowany tym, że to już kolejny przypadek, w którym uczeń zaatakował nauczycieli i kolegę z klasy”.

- „Agresja i atmosfera nietolerancji, szerzona przede wszystkim przez media społecznościowe, a niestety także przez niektórych polityków, dosłownie zatruwają sferę publiczną i wpływają na zachowanie naszych dzieci w szkołach”

- stwierdził.

Polska policja zatrzymała 13-latka planującego zamach

Wczoraj podobną tragedię udaremnili być może polscy policjanci. W związku z informacjami przekazanymi przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka, który miał planować zamach w szkole. W plecaku chłopca zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu tasak, którym wcześniej miał on uśmiercić kilka kotów.