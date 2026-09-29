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Polityka

„Hołd przyjaciółce”. Minister Żurek odznaczył sędzię Morawiec

Minister Waldemar Żurek wręczył Odznakę Honorową za Zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości sędzi Beacie Morawiec, z którą w czasie rządów PiS wspólnie krytykował reformę wymiaru sprawiedliwości.

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Fot. za: X.com (@w_zurek)
Fot. za: X.com (@w_zurek)

O odznaczeniu byłej prezes Stowarzyszenia Sędziów „Themis” za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował sam minister sprawiedliwości i prokuratora generalny.

- „Można było nasyłać służby, fabrykować oskarżenia, odwoływać ze stanowisk faksami i szczuć w usłużnych mediach. Nie dało się jednak złamać człowieka, który ma moralny kręgosłup. Z ogromną osobistą satysfakcją i dumą wręczyłem dziś Odznakę Honorową za Zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości sędzi Beacie Morawiec. Pamiętamy jesień 2017 roku, gdy ówczesny minister faksowym dekretem odwoływał sędzię Beatę Morawiec z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Nie ugięła się ani na milimetr”

- napisał Waldemar Żurek.

- „Nie podpisała list poparcia do neo-KRS. Nie brała udziału w politycznych konkursach awansowych. Otwarcie broniła każdego szykanowanego sędziego i wytoczyła byłemu ministrowi sprawiedliwości proces o ochronę swoich dóbr osobistych. Z dniem 1 września sędzia Morawiec przeszła w stan spoczynku po ponad trzech dekadach nienagannej służby Rzeczypospolitej. Ta odznaka to nie jest zwykła formalność. To twarde świadectwo wierności i zapisom Konstytucji. Beato, dziękujemy za Twoją niezłomność. Przywracanie praworządności”

- dodał.

W czasie rządów Zjednoczonej Prawicy sędzia Morawiec publicznie krytykowała decyzje polityczne. Uczestniczyła m.in. w zorganizowanym przez Fundację Wspólnie do Demokracji i Komitet Obrony Demokracji spotkaniu, siadając obok redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Adama Michnika i wręczającego jej teraz nagrodę Waldemara Żurka. Do sprawy w rozmowie z portalem wPolityce.pl odniosła się sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.

- „To hołd przyjaciółce, która nie dostała żadnej fuchy mimo swoich oczekiwań, bo jak inaczej można to skomentować. To jest żałosne”

- stwierdziła była przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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