Przesmyk suwalski od dawna jest jednym z tematów wykorzystywanych przez rosyjską propagandę do jednoczesnego straszenia Zachodu i przedstawiania Rosji jako państwa rzekomo zagrożonego przez NATO.

W mediach społecznościowych krąży obecnie efektowna grafika przedstawiająca Polskę, czerwone strzałki prowadzące ze wschodu, rosyjskie czołgi, rakiety i Władimira Putina. Towarzyszy jej informacja, że Polska wraz z Litwą przygotowuje plan ewakuacji mieszkańców państw bałtyckich przez polskie terytorium.

Rdzeń informacji jest oczywiście prawdziwy. Jej wizualna oprawa sugeruje jednak sytuację znacznie bardziej dramatyczną niż wynika to z oficjalnych komunikatów.

17 września polskie władze poinformowały o wizycie przedstawicieli Litwy i Łotwy dotyczącej m.in. współpracy w zakresie „ewakuacji transgranicznej”, przyjmowania i zakwaterowania osób ewakuowanych oraz koordynowania tras ich przemieszczania. Polska przygotowywała się również do udziału w litewskich ćwiczeniach dotyczących masowej ewakuacji.

Litwa rozpoczęła natomiast 25 września ćwiczenia „Vyčio Skliautas 2026”. Testowane są m.in. systemy ostrzegania ludności, rejestracji, transportu i ewakuacji. Litewskie służby podkreśliły jednak wyraźnie, że są to ćwiczenia zaplanowane wcześniej, a przygotowywanie procedur odbywa się bez oczekiwania na pojawienie się rzeczywistego zagrożenia.

Podobnie informację przedstawia Euronews. Portal podał, że Polska i Litwa analizują procedury, logistykę i możliwości infrastrukturalne, a szczegółowy międzynarodowy plan ma dopiero powstać. Jednocześnie zaznaczono, że ćwiczenia „nie oznaczają, że władze spodziewają się bezpośredniego zagrożenia”.

Rosyjski schemat: przestraszyć Polaków i odwrócić role

Problem polega na tym, że prawdziwa informacja o przygotowaniach obrony cywilnej bardzo łatwo może zostać wykorzystana do budowania zupełnie innego przekazu: „wojna jest nieunikniona”, „Polacy już uciekają”, „NATO prowokuje Rosję” albo „Rosja będzie zmuszona zająć przesmyk suwalski”.

Nie jest to scenariusz hipotetyczny. Taki przekaz już się pojawiał.

EUvsDisinfo, projekt Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych zajmujący się monitorowaniem prokremlowskiej dezinformacji, opisał w 2025 roku materiał opublikowany przez poland.news-pravda.com. Twierdzono w nim, że Polacy i Litwini „masowo uciekają” z rejonu przesmyku suwalskiego w obawie przed Rosją. Autorzy sugerowali jednocześnie, że mieszkańcy powinni doprowadzić do zmiany polityki swoich rządów wobec Moskwy. Według propagandowej narracji Rosja miałaby zostać „zmuszona” do przejęcia kontroli nad przesmykiem suwalskim. EUvsDisinfo wskazał, że nie było dowodów na opisywaną masową ucieczkę ludności.

W czerwcu 2026 roku ta sama domena rozpowszechniała z kolei przekaz, według którego ćwiczenia NATO „Gallant Boar 2026” miały stanowić przygotowanie do inwazji na obwód kaliningradzki. EUvsDisinfo zakwalifikował tę narrację jako dezinformację prokremlowską.

Mechanizm jest charakterystyczny. Gdy NATO ćwiczy obronę – propaganda przedstawia to jako przygotowanie agresji przeciw Rosji. Gdy Polska i Litwa przygotowują procedury ewakuacji ludności cywilnej – można z tego zbudować przekaz o panice i rzekomo nieuchronnym rosyjskim natarciu.

Nie jest również przypadkiem, że wymieniona wyżej witryna należy do ekosystemu Pravda. Francuska państwowa agencja VIGINUM ustaliła, że tzw. Portal Kombat tworzy rozległą sieć serwisów rozpowszechniających prorosyjskie treści w wielu państwach. Według VIGINUM serwisy te masowo powielają materiały rosyjskich agencji i kont prorosyjskich, wykorzystując automatyzację oraz pozycjonowanie w wyszukiwarkach. Francuskie śledztwo wskazało ponadto na znaczącą rolę rosyjskiej firmy TigerWeb zarejestrowanej na okupowanym Krymie w tworzeniu i administrowaniu stronami tej sieci.

To nie jest jedynie historyczny problem. W sierpniu 2026 roku Mechanizm Szybkiego Reagowania G7, powołując się na ustalenia polskiego rządu, poinformował, że operację informacyjną dotyczącą incydentu w polskiej przestrzeni powietrznej wzmacniała właśnie sieć Pravda, określana również jako Portal Kombat. G7 wskazała, że jest ona znana z rozpowszechniania zmanipulowanych treści sprzyjających politycznym celom Rosji.

Polskie służby od dawna zwracają uwagę, że przesmyk suwalski stanowi szczególnie dogodny temat dla rosyjskiej wojny informacyjnej. W jednym z oficjalnych opracowań opisano rosyjską operację, w ramach której pojawiały się nawet wezwania do referendum w sprawie przyłączenia Suwalszczyzny do Rosji. Celem miało być m.in. przedstawianie Polski jako państwa nieobliczalnego i zagrażającego bezpieczeństwu regionu.

W innym materiale polskie służby wskazują na jeszcze jeden element rosyjskiego przekazu: wzmacnianie strachu. Według oficjalnej analizy Kreml próbuje przedstawiać polską politykę obronną jako dowód przygotowywania działań agresywnych przeciw Rosji i Białorusi, a równocześnie przekonywać Polaków, że ich państwo i NATO nie będą zdolne do skutecznej obrony.

Właśnie dlatego trzeba odróżnić dwie rzeczy.

Planowanie ewakuacji przez Polskę, Litwę i pozostałe państwa bałtyckie jest faktem. Jest elementem przygotowania obrony cywilnej na jeden z możliwych scenariuszy kryzysowych.

Nie jest natomiast faktem, że rozpoczęła się ewakuacja, że ludność masowo opuszcza Suwalszczyznę albo że przygotowywane obecnie procedury dowodzą nieuchronności rosyjskiego ataku.

Nie ma również podstaw, aby na obecnym etapie przypisywać konkretny portugalskojęzyczny wpis z Instagrama rosyjskim służbom czy sieci Pravda. Jego alarmistyczna grafika – Putin, rosyjskie wojska i czerwone strzałki skierowane na Polskę – wpisuje się jednak w sposób przedstawiania przesmyku suwalskiego, który niezwykle łatwo wzmacnia narrację strachu. A tę, jak pokazują udokumentowane przypadki, rosyjski aparat propagandowy wykorzystuje od lat.

Zenon Witkowski