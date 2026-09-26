Nazwisko brzmi sensacyjnie, ale – jak się okazuje - z prezydentem Ukrainy nie ma nic wspólnego. Według ustaleń rosyjskich dziennikarzy śledczych córka Władimira Putina, Katerina Tichonowa, ma dziecko z rosyjskim choreografem Igorem Zełenskim. Dziewczynka ma mieć na imię Elza i od lat pozostawać poza zainteresowaniem opinii publicznej.

Tajna wnuczka Putina

Według tych ustaleń dziewczynka ma nazywać się Elza Igoriewna Tichonowa i urodzić się w grudniu 2017 roku. Jej matką ma być Katerina Tichonowa, młodsza z oficjalnie znanych córek rosyjskiego przywódcy, a ojcem — Igor Zełenski, znany rosyjski tancerz i choreograf.

TSN podaje, że dziecko po raz pierwszy miało opuścić Rosję jeszcze przed ukończeniem drugiego roku życia. W listopadzie 2019 roku dziewczynka miała polecieć wraz z rodzicami do Monachium prywatnym samolotem. W tym czasie Igor Zełenski pracował w Niemczech.

Jak podaje rosyjski serwis Dożd:

– „To córka młodszej z oficjalnych córek Władimira Putina, Kateriny Tichonowej, i choreografa Igora Zełenskiego” – relacjonuje medium, powołując się na ustalenia „Projektu”.

Zełenski, ale nie ten Zełenski

Nazwisko ojca dziecka może wywoływać skojarzenia z prezydentem Ukrainy, ale nie istnieje między nimi żaden związek rodzinny. Igor Zełenski jest rosyjskim artystą baletowym, byłym dyrektorem artystycznym Bawarskiego Baletu Państwowego. Już w 2022 roku pojawiały się informacje o jego związku z Kateriną Tichonową.

Nowością w obecnych doniesieniach jest przede wszystkim wskazanie dziecka oraz szczegółów jego podróży.

Ukraińskie media zwracają oczywiście uwagę na paradoks samego nazwiska. W czasie, gdy Władimir Putin prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie i pozostaje politycznym przeciwnikiem Wołodymyra Zełenskiego, jeden z członków jego najbliższej rodziny ma nosić dokładnie to samo nazwisko.

Na razie Kreml nie przedstawił oficjalnego komentarza potwierdzającego informacje o Elzie. Doniesienia opierają się na analizie wyciekłych danych, dlatego należy traktować je jako ustalenia niezależnych dziennikarzy śledczych.