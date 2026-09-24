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Rosja

Kolejny atak Rosji. Polska poderwała myśliwce, rozesłano alerty RCB

„W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej” – poinformowało dziś po godzinie 6 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało z kolei alerty do mieszkańców dwóch województw.

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Polski F-16
Polski F-16 · fot. fot. Konflikty.pl via Wikimedia Commons

Jak czytamy, mieszkańcy województw: podkarpackiego i lubelskiego otrzymali komunikaty o takiej treści:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Drugi komunikat został wysłany około godziny siódmejL

„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski”.

Wspomniane już Dowództwo przekazało w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych:

„Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem środków napadu powietrznego na cele w Ukrainie”.

Dodano, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP, a Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuacje na terytorium Ukrainy i pozostaje w pełnej gotowości.

 

 

 

 

 

 

Źródło: x.com

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