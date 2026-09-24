Jak czytamy, mieszkańcy województw: podkarpackiego i lubelskiego otrzymali komunikaty o takiej treści:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Drugi komunikat został wysłany około godziny siódmejL

„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski”.

Wspomniane już Dowództwo przekazało w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych:

„Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem środków napadu powietrznego na cele w Ukrainie”.

Dodano, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP, a Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuacje na terytorium Ukrainy i pozostaje w pełnej gotowości.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/9D2gWKvIEc — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 24, 2026

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/Lt1HpAUdIp — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 24, 2026