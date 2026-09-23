Wicepremier Radosław Sikorski zabrał głos na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Szef polskiej dyplomacji postanowił zwrócić się bezpośrednio do swojego rosyjskiego odpowiednika.

- „Siergiej, wiem że tego słuchasz, przekaż swojemu szefowi: dość tego”

- powiedział.

Podkreślił, że strona rosyjska „w każdej chwili może przerwać wojnę”. Zwrócił przy tym uwagę, że przez ponad cztery lata nie udało jej się osiągnąć zakładanych celów.

- „Przedstawicielom Federacji Rosyjskiej mam do powiedzenia: próbujecie podbić Donbas od ponad 12 lat, a Kijów od ponad czterech. Powstrzymała was bohaterska Ukraina, kraj, który generuje jedną dziesiątą PKB Rosji. Ale Polska ma prawie połowę waszego PKB, Europa ma 10 razy więcej PKB niż wasz, NATO ma 25 razy więcej PKB niż wasz. Nadal możecie zabijać ludzi, ale nie wygracie tej wojny”

- stwierdził.