W maju 2025 roku, w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi wybuchł skandal wokół finansowanych z zagranicy reklam politycznych na Facebooku. Uderzały one w Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena, a promowały Rafała Trzaskowskiego.

- „Wirtualna Polska postanowiła wspomóc państwowe organy. Ustaliliśmy, że za realizację kampanii odpowiadali ludzie związani z fundacją Akcja Demokracja. Przyznali to nam - po wielu wymienionych wiadomościach - zarządzający tą organizacją. Choć, jak zaznaczają, była to inicjatywa jednego z pracowników i wolontariuszy”

- ujawniła wówczas Wirtualna Polska.

Dziś na profilu Sejmu w mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia ze spotkania Prezydium Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z delegacją z Rady Europy. Dzięki zdjęciom dowiedzieliśmy się, że w spotkaniu uczestniczył prezes Akcji Demokracja Jakub Kocjan.

- „Bohater tej afery dziś brylował w Sejmie. Tak Tusk rozlicza afery w praktyce.”

- skomentował red. Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski.

Wokół dzisiejszego spotkania w Sejmie jest jednak jeszcze więcej wątpliwości.

- „Zwróciłem się do marszałka Sejmu o wyjaśnienia: w jakim charakterze w spotkaniu uczestniczył Jakub Kocjan - zamieszany w nielegalne finansowanie kampanii Trzaskowskiego. Nie zostałem o spotkaniu poinformowany jako wiceprzewodniczący komisji. To nie było więc Prezydium komisji, lecz spotkanie przedstawicieli KO. I dzieje się to w czasie, gdy koalicja Tuska forsuje ustawę dotyczącą orzeczeń ETPCz, która ogranicza polska suwerenność”

- napisał poseł PiS Michał Woś.