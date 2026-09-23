O spotkaniu prezydentów poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

- „Niezwykle istotnym elementem wczorajszego dnia był udział w kolacji wydawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, pan prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką udał się na tę kolację”

- powiedział w czasie konferencji prasowej.

Ocenił, iż „ewidentnie widać dobrą relację osobistą pomiędzy prezydentami”.

- „Ta relacja osobista zawsze się przekłada na konkrety i o tych konkretach pan prezydent rozmawiał”

- podkreślił.

Jednym z tematów rozmowy była stała obecność sił USA w naszym kraju.

- „Rozmawiali też o inwestycjach, gdyż jest szereg firm amerykańskich, które rozważają rozlokowanie swoich inwestycji w Warszawie”

- dodał minister Przydacz.