Dzień: środa, 23 września 2026 Imieniny: Bogusława, Tekli, Linusa

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Środa XXV tygodnia okresu zwykłego

USA

Prezydent spotkał się z Donaldem Trumpem. Rozmawiali o bazie USA w Polsce

Przy okazji trwającej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przywódcy rozmawiali m.in. o budowie stałej bazy amerykańskich sił w Polsce.

1 min czytania
Fot. screenshot: YouTube (Prezydent RP)
Fot. screenshot: YouTube (Prezydent RP)

O spotkaniu prezydentów poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

- „Niezwykle istotnym elementem wczorajszego dnia był udział w kolacji wydawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, pan prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką udał się na tę kolację”

- powiedział w czasie konferencji prasowej.

Ocenił, iż „ewidentnie widać dobrą relację osobistą pomiędzy prezydentami”.

- „Ta relacja osobista zawsze się przekłada na konkrety i o tych konkretach pan prezydent rozmawiał”

- podkreślił.

Jednym z tematów rozmowy była stała obecność sił USA w naszym kraju. 

- „Rozmawiali też o inwestycjach, gdyż jest szereg firm amerykańskich, które rozważają rozlokowanie swoich inwestycji w Warszawie”

- dodał minister Przydacz.

 

Źródło: Onet.pl, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej