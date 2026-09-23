O spotkaniu prezydentów poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
- „Niezwykle istotnym elementem wczorajszego dnia był udział w kolacji wydawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, pan prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką udał się na tę kolację”
- powiedział w czasie konferencji prasowej.
Ocenił, iż „ewidentnie widać dobrą relację osobistą pomiędzy prezydentami”.
- „Ta relacja osobista zawsze się przekłada na konkrety i o tych konkretach pan prezydent rozmawiał”
- podkreślił.
Jednym z tematów rozmowy była stała obecność sił USA w naszym kraju.
- „Rozmawiali też o inwestycjach, gdyż jest szereg firm amerykańskich, które rozważają rozlokowanie swoich inwestycji w Warszawie”
- dodał minister Przydacz.
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