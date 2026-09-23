Co po wyborach? SONDAŻ: Opozycja miażdży koalicję Tuska!

W dniach od 18 do 21 września 2026 roku firma Research Partner przeprowadziła na panelu Ariadna kolejne badanie popularności partii politycznych.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,8%, co oznacza spadek o 2,7 p.p. w stosunku do badania przeprowadzonego w połowie czerwca 2026 roku. Partia rządząca wyprzedziłaby PiS, który ma poparcie 19,2% - gorsze o 6,1 p.p. Warto jednak pamiętać, że poprzedni pomiar miał miejsce przed rozłamem w PiS i powstaniem Rozwój Plus. Ugrupowanie Mateusza Morawieckiego zyskało poparcie 4,1% respondentów, a więc uwzględniając ten wynik, zagregowany spadek partii prawicowych wyniósł 2 p.p.

Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, na którą zagłosowałoby 11,2% respondentów (+0,1 p.p.), a za nią podąża Korona Grzegorza Brauna z wynikiem 8,8% (+2,1 p.p.). Do parlamentu weszliby jeszcze przedstawiciele Nowej Lewicy, która zyskała zaufanie 6,8% badanych (-2,1 p.p.). Poparcie dla innych ugrupowań politycznych kształtuje się poniżej progu wyborczego - Partia Razem mogłaby liczyć na 4,2% (+1 p.p.), PSL – 1,9% (wzrost o 0,5 p.p.), partie tworzące niegdyś Polska 2050 – 1,9% (+0,6 p.p.), a inne partie – 1,7% (+0,5 p.p.). Warto zauważyć, że o 2,1 p.p. wzrosła ilość ankietowanych, którzy nie mają dziś sprecyzowanego wyboru.

Polacy niezmiennie deklarują wysokie zainteresowanie wyborami - dziś najprawdopodobniej 73,3% Polaków zagłosowałoby w wyborach parlamentarnych (w tym 55,7% respondentów odpowiedziało na pytanie o uczestnictwo w wyborach „zdecydowanie tak”, a 17,6% „raczej tak”) .

O wskazanie prawdopodobnego podziału mandatów poprosiliśmy dr Macieja Onasza, adiunkta w Katedrze Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzącego badania rozkładu poparcia politycznego poszczególnych ugrupowań. Kształtuje się on następująco:

Koalicja Obywatelska – 190 mandatów

Zjednoczona Prawica – 132 mandaty

Konfederacja – 63 mandaty

Korona Grzegorza Brauna - 49 mandatów

Lewica – 26 mandatów

Taki rozkład mandatów oznacza, że obecna koalicja rządząca uzyskałaby łącznie 216 mandatów, a partie opozycyjne miałyby 244 reprezentantów w niższej izbie Parlamentu. Porównując te wyniki do badania czerwcowego, koalicja rządząca miałaby o 9 mandatów więcej pomimo słabych wyników partii tworzących niegdyś tzw. „Trzecią Drogę”. Niemniej w ostatnim roku można zaobserwować, że partie rządzące nie zbliżyły się nawet do progu 231 mandatów, pozwalających na rządy większościowe.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 18-21.09.2026, na ogólnopolskiej próbie 1040 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.