Karol Nawrocki niezmiennie liderem zaufania!

Prezydent jest jedynym politykiem, wobec którego poziom zaufania przekracza 50 proc. Ufa mu 51 proc. respondentów.

Drugie miejsce zajął wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 44 proc. badanych. Podium zamyka wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, wobec którego ufność zadeklarowało 43 proc. ankietowanych.

Nieufność wobec Karol Nawrockiego wyraziło 36 proc. badanych, wobec Władysława Kosiniaka-Kamysz – 27 proc., a wobec Radosława Sikorskiego – 29 proc.