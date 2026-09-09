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Karol Nawrocki niezmiennie liderem zaufania!

Prezydent Karol Nawrocki pozostaje politykiem cieszącym się w Polsce najwyższym zaufaniem! W najnowszym sondażu CBOS kolejne miejsca zajęli szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSZ Radosław Sikorski.

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Fot. screenshot: YouTube
Fot. screenshot: YouTube

Prezydent jest jedynym politykiem, wobec którego poziom zaufania przekracza 50 proc. Ufa mu 51 proc. respondentów.

Drugie miejsce zajął wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 44 proc. badanych. Podium zamyka wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, wobec którego ufność zadeklarowało 43 proc. ankietowanych.

Nieufność wobec Karol Nawrockiego wyraziło 36 proc. badanych, wobec Władysława Kosiniaka-Kamysz – 27 proc., a wobec Radosława Sikorskiego – 29 proc.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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