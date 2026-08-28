Przeciwną opinię ma 44 proc. uczestników przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” badania.

- „To kolejny sondaż, w którym widać ukształtowany podział na sympatię i antypatię wobec prezydenta, zgodny z preferencjami politycznymi”

- skomentował w rozmowie z „SE” dr Bartłomiej Macnnik, politolog z UKSW.

- „Ale co do zasady Nawrocki, w porównaniu ze swoim poprzednikiem, prowadzi bardziej aktywną politykę zagraniczną. Z perspektywy ogólnego odbioru może być to pozytywnie oceniane, choć nie mówię tu o efektach”

- dodał.

Prezydent Karol Nawrocki dba o silne stosunki z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, nie zaniedbując przy tym relacji z innymi światowymi przywódcami. W porównaniu ze swoim poprzednikiem natomiast prowadzi zdecydowanie bardziej asertywną politykę wobec Ukrainy.