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Sondaż

SONDAŻ: Polacy zadowoleni z reprezentowania kraju przez prezydenta Nawrockiego!

Aż 56 proc. Polaków jest przekonanych, że prezydent Karol Nawrocki dobrze reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej.

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Spotkanie Prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych w Davos
Spotkanie Prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych w Davos · fot. Mikołaj Bujak/KPRP za: Prezydent.pl

Przeciwną opinię ma 44 proc. uczestników przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” badania. 

- „To kolejny sondaż, w którym widać ukształtowany podział na sympatię i antypatię wobec prezydenta, zgodny z preferencjami politycznymi”

- skomentował w rozmowie z „SE” dr Bartłomiej Macnnik, politolog z UKSW.

- „Ale co do zasady Nawrocki, w porównaniu ze swoim poprzednikiem, prowadzi bardziej aktywną politykę zagraniczną. Z perspektywy ogólnego odbioru może być to pozytywnie oceniane, choć nie mówię tu o efektach”

- dodał.

Prezydent Karol Nawrocki dba o silne stosunki z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, nie zaniedbując przy tym relacji z innymi światowymi przywódcami. W porównaniu ze swoim poprzednikiem natomiast prowadzi zdecydowanie bardziej asertywną politykę wobec Ukrainy. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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