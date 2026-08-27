W ostatnim czasie jak grzyby po deszczu pojawiają się coraz to nowsze afery w łonie Koalicji Obywatelskiej. Afera związana za Szpitalem Południowym i Dawidem Kacprzykiem to pierwsza z nich. Następnie pojawiły się doniesienia o ogromnych nieprawidłowościach związanych z rozdzielaniem środków na pomoc powodzianom. Sprawa była na tyle poważna, że interesuje się nią już Prokuratura Europejska, zaś w jej centrum znajduje się Anna Konieczyńska – polityk KO i była prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (odpowiedzialnej za dystrybucję środków dla powodzian).

Następnie zaś pojawił się skandal z Barbarą Gorgoń-Mróz – nominowaną przez Tuska do zadania budowy marki Polski w świecie. Podpisany przez nią raport, pełen absurdalnych danych i korporacyjnej nowomowy wyprodukowanych przez sztuczną inteligencję, był szeroko dyskutowany w przestrzeni publicznej. Spowodowało to dymisję Gorgoń-Mróz.

Jak Polacy zapatrują się na reakcje Tuska na powyższe zdarzenia? Powiedzieć można krótko: źle.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys, aż 57,6 proc. respondentów negatywnie ocenia reakcje szefa rządu na kolejne afery. 42,3 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”, a 15,3 proc. badanych wskazało odpowiedź „raczej nie”.

Przeciwnego zdania jest 38,9 proc. badanych – w tej grupie 27,3 proc. „raczej dobrze” ocenia reakcje Tuska, zaś 11,6 proc. „zdecydowanie dobrze”.

Bardzo niewielki jest odsetek osób, które nie mają zdania na ten temat i wynosi on 3,5 proc. badanych.

Jak zwykle w tego rodzaju badaniach, zaznaczana odpowiedź różni się w zależności od tego, wyborcą jakiej partii jest dany respondent.

Wyborcy Koalicji Obywatelskiej stoją za Tuskiem – w tej grupie 75 proc. badanych uważa, że Tusk radzi sobie dobrze. Przeciwnego zdania jest 20 proc.

Wśród wyborców opozycji 83 proc. ankietowanych uważa, że Tusk źle reaguje na afery. Przeciwnego zdania jest zaś jedynie 15 proc. badanych.