Sondaż: KO w dół, niemal wszyscy koalicjanci poza Sejmem

Według badania przeprowadzonego przez IBRiS dla wspomnianego wyżej dziennika, KO może liczyć na 28,1 proc. głosów. To spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu do końca lipca. Drugie miejsce zajmuje PiS z wynikiem 18,1 proc., i lekkim wzrostem – o 0,8 punktu. Podium zamyka Konfederacja z głosami 13,2 proc. respondentów (wzrost o 0,9 punktu).

W Sejmie znalazłyby się także: Konfederacja Korony Polskiej (8,1 proc. i spadek aż o 2,1 punktu), Lewica (6,6 i spadek o 0,4 punktu), a także Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, który może liczyć na 6,4 proc. głosów (spadek poparcia o 1 punktu).

Do Sejmu nie weszłyby zarówno PSL (3,5 proc. i wzrost o 0,7), jak i Polska 2050 (0,8 proc.). Zaskakuje za to wzrost notowań Razem – 4,6 proc. głosów i wzrost aż o 3 punkty.

Frekwencja wyniosłaby 55,8 proc. Sondaż przeprowadzono w dniach 21-22 sierpnia.