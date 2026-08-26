Dziennik zauważa, że wizyta miała miejsce tuż po tym, jak pojawiły się informacje o przygotowaniach do rosyjskiej mobilizacji oraz planach prowokacji lub przetestowania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zacytowano słowa byłej wysokiej rangą urzędniczki w wywiadzie USA. Beth Sanner jest zdania, że mogło chodzić o ostrzeżenie Rosji przed takimi ruchami.

Jednocześnie przyznaje ona, że temat mógł dotyczyć również dobrze wojny w Iranie. Na początku tego tygodnia administracja amerykańska ostrzegała państwa wspierające Iran przed możliwymi sankcjami ze strony USA.

Media przypominają jednocześnie, że po raz ostatni z podobną misją szef CIA poleciał do Moskwy w 2021 roku, tuż przed inwazją Rosji na Ukrainę. Zdaniem CBS oceny Putina w kwestii prowokacji przeciwko NATO mogły ulec zmianie. Chodzi także o działania pod progiem otwartych działań zbrojnych – przede wszystkim w celu przetestowania reakcji NATO i USA.