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Czterogodzinna wizyta szefa CIA w Moskwie. Padło ostrzeżenie?

Wczorajsza niezapowiedziana wizyta szefa CIA w Moskwie budzi coraz więcej pytań i obaw. „Wall Street Journal” przyznaje, że brakuje szczegółów co do celu podróży, ale jako możliwe wskazuje ostrzeżenie Rosji przed planami prowokacji przeciwko NATO.

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Szef CIA John Ratcliffe / Władimir Putin
Szef CIA John Ratcliffe / Władimir Putin · fot. Texas A&M University-Commerce Marketing Communications Photography - Flickr, CC BY 2.0 / Kremlin.ru (Wikipedia), CC BY 4.0

Dziennik zauważa, że wizyta miała miejsce tuż po tym, jak pojawiły się informacje o przygotowaniach do rosyjskiej mobilizacji oraz planach prowokacji lub przetestowania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zacytowano słowa byłej wysokiej rangą urzędniczki w wywiadzie USA. Beth Sanner jest zdania, że mogło chodzić o ostrzeżenie Rosji przed takimi ruchami.

Jednocześnie przyznaje ona, że temat mógł dotyczyć również dobrze wojny w Iranie. Na początku tego tygodnia administracja amerykańska ostrzegała państwa wspierające Iran przed możliwymi sankcjami ze strony USA.

Media przypominają jednocześnie, że po raz ostatni z podobną misją szef CIA poleciał do Moskwy w 2021 roku, tuż przed inwazją Rosji na Ukrainę. Zdaniem CBS oceny Putina w kwestii prowokacji przeciwko NATO mogły ulec zmianie. Chodzi także o działania pod progiem otwartych działań zbrojnych – przede wszystkim w celu przetestowania reakcji NATO i USA. 

Źródło: dam/PAP,rmf24.pl

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