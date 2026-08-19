Z dokumentu wynika, że do końca czerwca instytucja wydała 11,1 mld zł, choć w planie na cały rok zapisano aż 77,2 mld zł. Największą część budżetu pochłaniają zadania związane z Programem Rozwoju Sił Zbrojnych oraz inwestycjami w Tarczę Wschód – łącznie 72,2 mld zł na 2026 rok. Do połowy roku na te cele poszło jednak zaledwie 9,2 mld zł, czyli wyraźnie mniej niż rok wcześniej, gdy w analogicznym okresie wykorzystano ponad 16 proc. środków, a finalnie do grudnia zrealizowano 79 proc. planu.

Ministerstwo Obrony Narodowej, zapytane przez „Puls Biznesu" o komentarz, uspokaja i wskazuje na specyfikę procedur zbrojeniowych. Według resortu kontrakty prowadzone przez Agencję Uzbrojenia oraz Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych wymagają czasu, a wypłaty są celowo zsynchronizowane z terminami emisji obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki takiemu podejściu MON chce ograniczyć koszty obsługi długu, uruchamiając środki możliwie najpóźniej – czytamy.

Osobnym tematem jest europejski program SAFE, w ramach którego Polska ma otrzymać 43,7 mld euro. Sprawozdanie ujawniło, że z zaliczki od Komisji Europejskiej w wysokości 27,8 mld zł wydano jak dotąd tylko 157,7 mln zł. Mimo to ministerstwo zapewnia, że nie ma ryzyka utraty tych pieniędzy.