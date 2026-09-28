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Są oficjalne wyniki wyborów w Krakowie: Gibała wygrywa, ale przewaga stopniała

Łukasz Gibała zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców uzyskał 36,38 proc. głosów – wynika z informacji opublikowanej na stronie PKW po podliczeniu głosów ze wszystkich obwodów.

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Gibała i Piątkowska
Gibała i Piątkowska · fot. Youtube - Gazeta Krakowska / Donald Tusk - kanał oficjalny

Drugie miejsce w przedterminowych wyborach zajęła popierana przez KO i PSL senator Monika Piątkowska, która uzyskała ostatecznie 29,91 proc. głosów. Podium zamyka Michał Drewnicki z PiS – 17,5 proc. 
Aleksandra Owca (Razem) uzyskała 6,91proc. Głosów, Daria Gosek-Popiołek (Lewica) 4,81 proc, Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej _ 4,11 proc. a Słowomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska) 0,37.
Frekwencja wyniosła 43,5 proc. W drugiej turze 11 października zmierzą się wobec tego Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.

Źródło: PAP

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