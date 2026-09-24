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Atak na klasztor w Jarosławiu. Ukrainiec ranił nożem księży i świeckich

Do przerażającego zdarzenia doszło dziś rano w Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Obywatel Ukrainy zaatakował nożem pięć osób. Wśród rannych jest trzech księży i dwie osoby świeckie.

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Fot. screenshot: Facebook (Gazeta Jarosławska)
Fot. screenshot: Facebook (Gazeta Jarosławska)

- „Dzisiaj około godziny 9.30 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie Jarosławskiego Opactwa, czyli na ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu, obywatel Ukrainy zaatakował nożem mężczyznę”

- przekazała Interii aspirant sztabowy Anna Długosz z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Trzech duchownych jest w stanie zagrożenia życia.

Napastnikiem okazał się 31-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. 

- „W tej chwili zespół zarządzania kryzysowego poinformował szkoły, urzędy i parafie, że takie zdarzenie miało miejsce i żeby zwróciły większą uwagę na to kto wchodzi do budynków”

- powiedział burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz.

Zaznaczył, że „do ataku doszło w kościele więc są naoczni świadkowie całego zdarzenia”.

Jedna z poszkodowanych osób zmarła

Wedle informacji przekazanych na profilu Gazeta Jarosławska na Facebooku, życia jednej z poszkodowanych osób nie udało się uratować. 

Relacja zakonnicy

W rozmowie z dziennikarzem RMF FM jedna z sióstr zakonnych relacjonowała, że napastnik wykorzystał moment, w którym brama opactwa była otwarta po wizycie grupy młodzieży. Wszedł do środka i zaczął atakować przypadkowe osoby na terenie ośrodka rekolekcyjnego. 

Źródło: Interia.pl, Fronda.pl

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