- „Dzisiaj około godziny 9.30 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie Jarosławskiego Opactwa, czyli na ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu, obywatel Ukrainy zaatakował nożem mężczyznę”

- przekazała Interii aspirant sztabowy Anna Długosz z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Trzech duchownych jest w stanie zagrożenia życia.

Napastnikiem okazał się 31-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna został zatrzymany przez policję.

- „W tej chwili zespół zarządzania kryzysowego poinformował szkoły, urzędy i parafie, że takie zdarzenie miało miejsce i żeby zwróciły większą uwagę na to kto wchodzi do budynków”

- powiedział burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz.

Zaznaczył, że „do ataku doszło w kościele więc są naoczni świadkowie całego zdarzenia”.

Jedna z poszkodowanych osób zmarła

Wedle informacji przekazanych na profilu Gazeta Jarosławska na Facebooku, życia jednej z poszkodowanych osób nie udało się uratować.

Relacja zakonnicy

W rozmowie z dziennikarzem RMF FM jedna z sióstr zakonnych relacjonowała, że napastnik wykorzystał moment, w którym brama opactwa była otwarta po wizycie grupy młodzieży. Wszedł do środka i zaczął atakować przypadkowe osoby na terenie ośrodka rekolekcyjnego.