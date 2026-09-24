We wrześniowym sondażu zrealizowanym przez IBRiS dla Onetu zaufanie do głowy państwa wyraziło 47,1 proc. badanych.

Drugie miejsce zajął wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, z zaufaniem na poziomie 46,2 proc. Podium zamyka wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 42,8 proc. respondentów.

Dalej uplasowali się premier Donald Tusk (40,7 proc.) i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (38 proc.).