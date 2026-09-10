Sondaż: KO wygrywa, ale nie ma szans na utworzenie rządu

Według badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, KO może liczyć na 30,2 proc. głosów. Oznacza to wzrost o 2,9 punktu od sondażu z końca sierpnia. Drugie miejsce zajmuje PiS z wynikiem 19,2 proc. i spadkiem o 1,4 punktu. Podium zamyka Konfederacja, na którą zagłosować chce 15,1 proc. respondentów – więcej o 1 punkt od ostatniego badania.

W Sejmie znalazłaby się także Konfederacja Korony Polskiej (6,8 proc. i spadek o 1,6 punktu), Lewica (6,6 i spadek o 0,5) oraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (6 proc. i spadek o 0,5 punktu).

Progu wyborczego nie przekracza Partia Razem (4 proc., bez zmian), PSL (3,7 proc. i wzrost o 0,7 punktu) ani Polska 2050 (0,5 proc. i spadek o 0,3 punktu). Niespełna 8 proc. badanych nie wie, na kogo zagłosuje (mniej o 0,3 punktu). Sondaż przeprowadzono w dniach 4-6 września.