Według sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”, Koalicja Obywatelska może liczyć na 33,34 proc. głosów. Drugie miejsce zajmuje PiS z głosami 22,23 proc. respondentów. Ostatnia na podium jest Konfederacja Wolność i Niepodległość, która może liczyć na 13,54 proc. głosów.

W Sejmie spośród koalicjantów KO znalazłaby się tylko Nowa Lewica, którą wskazało 8,23 proc. respondentów, a także Konfederacja Korony Polskiej (8,02 proc.) i Rozwój Plus (5,14 proc.).

Poniżej progu wyborczego znalazły się: Razem (4,06), PSL (3,31), Polska 2050 (1,66) i Unia Centrum (0,33 proc.).

Sondaż przeprowadzono w dniach 1-2 września.