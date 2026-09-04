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Sondaż

Sondaż: KO wygrywa, ale do Sejmu wchodzi tylko jeden z koalicjantów

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Donald Tusk miałby poważne kłopoty. Mimo wygranej Koalicji Obywatelskiej, stworzenie rządu byłoby niesamowicie trudne.

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Sejm
Sejm · fot. Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej via Wikipedia, CC BY-SA 3.0 pl

Według sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”, Koalicja Obywatelska może liczyć na 33,34 proc. głosów. Drugie miejsce zajmuje PiS z głosami 22,23 proc. respondentów. Ostatnia na podium jest Konfederacja Wolność i Niepodległość, która może liczyć na 13,54 proc. głosów.

W Sejmie spośród koalicjantów KO znalazłaby się tylko Nowa Lewica, którą wskazało 8,23 proc. respondentów, a także Konfederacja Korony Polskiej (8,02 proc.) i Rozwój Plus (5,14 proc.).

Poniżej progu wyborczego znalazły się: Razem (4,06), PSL (3,31), Polska 2050 (1,66) i Unia Centrum (0,33 proc.).

Sondaż przeprowadzono w dniach 1-2 września.

Źródło: dam/se.pl

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